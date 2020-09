Lua cheia de Outubro – Aprenda um banho para atrair a energia do amor

A lua cheia de Outubro chega trazendo uma energia diferente. Para quem está em busca de amor, é um excelente momento.

Alguns acham que é apenas crença ou misticismo, mas as fases da lua influenciam diretamente na maré. Então, imagine o que ela pode fazer com o nosso corpo que é 70% água, cheio de energia e sentimento? Confira algumas dicas sobre o que fazer na lua cheia.

Influências da Lua Cheia de Outubro

A lua cheia, no geral, é boa para reavaliar todas as metas que você já traçou, evitar gastos em excesso que podem acontecer no calor do momento e trabalhar suas emoções.

Essa fase da lua é sinônimo de emoções afloradas. Então, para aproveitar a Lua Cheia de Outubro, coloque uma música alta quando precisar despertar e dance pela casa, colocando essa energia para fora.

Em outro momento, bem cedo ou antes de dormir, medite por 15 minutos, evitando pensar em problemas, prestando atenção em sua respiração e com um mantra de fundo, achado no YouTube mesmo.

LUA CHEIA EM ÁRIES – 01/10

Dia 1/10 entrará a lua cheia em áries, um signo de fogo que tende a ser explosivo. Por isso, a meditação será de extrema importância nessa fase, já que paciência será algo difícil de conseguir.

Nos relacionamentos, busque respeitar a individualidade dos outros para que não haja conflitos desnecessários.

Dia 03/10, a lua cheia transitará para o signo de touro, que despertará em nós a vontade de cuidarmos do nosso corpo, a preocupação com a casa e as finanças.

Aproveite para se empenhar em tais tarefas e cuidado com a ansiedade que pode te fazer exagerar na hora de preparar um lanchinho.

Banho do amor para a Lua Cheia de Outubro

Como eu já disse, a lua cheia de Outubro aflora os sentimentos. E com os signos de Áries e Touro transitando entre ela, as energias sexuais falarão bem alto.

Aproveite para fazer um banho do amor com elementos da natureza que trazem a energia do amor e da atração e ainda são afrodisíacos.

Ingredientes:

Pétalas de 1 rosa vermelha (sempre em número ímpar, 3, 5 ou 7 pétalas)

Um punhado de hibisco

3 paus de canela

Como preparar:

Para começar, ferva 1 litro de água; Na sequência, coloque os ingredientes dentro, desligue o forno e tampe a infusão com um prato. Após 5 minutos, coe e jogue do pescoço para baixo após o seu banho de higiene. Enquanto isso, imagine você envolta de uma bolha cor de rosa, deixe secar naturalmente e curta o momento sem pressa.

Qual o melhor dia para tomar o banho do amor?

Faça isso na sexta-feira, que é o dia de Vênus, deusa do amor de acordo com a mitologia grega.