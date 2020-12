Lentilha de ano novo: aprenda 3 receitas para atrair fartura

Quando chega o final do ano, os preparativos de receitas clássicas começam. E o preparo da lentilha de ano novo é uma das receitas mais feitas pelos brasileiros. Saiba três versões desse prato tradicional e seu significado. Na dúvida, uma colherada de lentilha não fará mal.

O que significa comer lentilha no ano novo?

Culturalmente em vários países, incluindo o Brasil, comer lentilha no final do ano é presságio de prosperidade. A tradição foi trazida pelos italianos e deve ser a primeira coisa a ser consumida no ano novo. Por seu formato arredondado, parecido com moedas, o costume prega que o consumo da lentilha é para que não falte dinheiro no ano que se inicia.

Além disso, a associação de fortuna e lentilha tem a ver com o Velho Testamento. Ao abdicar de seus direitos de primogênito por um prato de lentilha, Esaú, filho de Isaac e irmão de Jacó, tornou-se um homem rico.

Lentilha da fortuna

Ingredientes

2 colheres sopa bacon picados

1/2 lingüiça calabresa grossa picada

1 cebola média picada

3 dentes alho grandes picados

1 cenoura picada 2 xícaras lentilha

5 xícaras água

2 folhas louro

Óleo de girassol

Sal a gosto

Modo de preparo

Comece colocando o óleo em uma panela de pressão. Em seguida, junte o bacon e a linguiça até que fique dourado. Na sequência, acrescente a cebola e o alho picados. Deixe refogar até dourar. Coloque a lentilha, a cenoura, a água e tampe a panela. Espere cozinhar por 5 minutos após pegar pressão [barulho de chiado]. Por último, após tirar a pressão da panela, abra e coloque o sal a gosto. Feche e deixe cozinhar por mais 1 minuto e estará pronto para servir.

Lentilha de ano novo

Ingredientes

1 pacote de lentilhas

4 batatas médias

1 cenoura

1/2 cebola

2 dentes de alho

1 tablete de caldo de carne

sal a gosto

cebolinha a gosto

Modo de preparo

Na panela de pressão, adicione a cebola e o alho com um pouco de azeite ou óleo, e deixe doura . Acrescente a lentilha, a cebola, a cenoura, o caldo de carne e o sal a gosto. Coloque água até que cubra todos os ingredientes. Depois de pegar pressão espere por 15 minutos. Após tirar a pressão, abra a panela e adicione a cebolinha.

Arroz com lentilha

Ingredientes

2 xícaras de lentilha

4 xícaras de água

1 fio de azeite

1 cebola em rodelas

4 xícaras de água quente

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Salsinha a gosto

Modo de preparo

Em uma panela coloque as 4 xícaras de água para ferver e adicione a lentilha. Deixe cozinhar até ficar al dente. Em seguida, escorra toda a água e reserve a lentilha. Acrescente arroz e a lentilha. Coloque mais água quente, sal e pimenta-do-reino, e mexa. Deixe cozinhar por 15 minutos. Complete com a salsinha e pronto.