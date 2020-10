Aprenda a oração de São Jorge para se proteger e vencer na vida

São Jorge é um dos santos mais tradicionais e venerados da igreja católica. A aprenda a oração de São Jorge para abrir caminhos, enfrentar os inimigos e pedir ajuda para alcançar suas vitórias.

São Jorge Guerreiro

A lenda diz que um dragão de hálito mortífero atormentava uma pequena cidade. São Jorge surgiu em nome de Cristo para livrar a cidade. Ele também enfrentou o imperador Diocleciano, opondo se ao seu plano de exterminar cristãos. Ele foi torturado porem não desistiu de sua fé. É santo padroeiro dos escoteiros, da Cavalaria do Exército Brasileiro e do time de futebol S. C. Corinthians Paulista. Seu dia é comemorado em 23 de abril.

Faça a oração para o santo guerreiro para aqueles que passam por momentos difíceis, e pedir assim que essa Graça possa também os atingir.

Oração de São Jorge original de proteção contra os inimigos

Ó São Jorge, meu guerreiro, invencível na Fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança abra os meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer algum mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar.

Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça, a Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos.

Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel cavalo meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Ajudai-me a superar todo o desanimo e alcançar a graça que tanto preciso: (fazei aqui o seu pedido) Dai-me coragem e esperança fortalecei minha FÉ e auxiliai-me nesta necessidade. Com o poder de Deus, de Jesus Cristo e do Divino Espírito Santo. Amém!

Oração de São Jorge para vencer na vida

São Jorge, guerreiro vencedor do dragão, Rogai por nós.

Oração de São Jorge para vencer na vida

São Jorge, guerreiro vencedor do dragão, Rogai por nós.





Conseguir ajuda divina

São Jorge, soldado, você combateu o bom combate e conquistou a vitória da sua salvação. Ajude-nos em nossa luta contra o pecado e em nossa luta pela virtude. Sob sua proteção, possamos progredir no Escotismo e obter para nós uma coroa de glória no céu. Amém.

Alcançar Graça

Heróica soldado católico e defensor de sua Fé, você se atreveu a criticar um imperador tirânico e foi submetido a horríveis torturas. Você poderia ter ocupado uma alta posição militar, mas preferiu morrer por seu Senhor. Obtenha para nós a grande graça de coragem cristã heróica que deve marcar os soldados de Cristo. Amém.

Oração a São Jorge pela Intercessão

Ó DEUS, que concedeu a São Jorge força e constância nos vários tormentos que suportou por nossa santa fé; Nós Te suplicamos que preserves, por meio da intercessão de São Jorge, nossa fé da vacilação e dúvida, para que possamos Te servir com um coração sincero fielmente até a morte. Por Cristo nosso Senhor. Amém.

