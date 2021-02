Palavras da Bíblia: 25 Versículos e citações inspiradores

Todos nós passamos por épocas na vida que podem ser desanimadoras e estressantes. Quer você esteja lidando com a perda de um emprego, a morte de um ente querido ou uma confusão geral sobre o rumo da vida, ler palavras da bíblia é uma excelente maneira de levantar seu ânimo e ganhar uma nova perspectiva sobre uma situação difícil situação.

A palavra de Deus tem um modo profundo de encorajar seus leitores a serem fortes e corajosos em meio a circunstâncias tumultuadas. Essas citações inspiradoras são um ótimo ponto de partida para as orações matinais e conversas cheias de esperança. Use-os como um lembrete sempre presente de que todas as coisas são possíveis para Deus, e Suas misericórdias são novas a cada manhã.

Manter versículos bíblicos edificantes perto do coração nos ajuda a ver a beleza de tudo. Quando estamos cheios de alegria a cada dia, é mais fácil tratar as pessoas com gentileza e respeito. Dê uma olhada nesses versículos bíblicos inspiradores sobre força.

Romanos 8: 38-39 | Palavras da Bíblia

Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor.

Lamentações 3: 22-23

O amor constante do Senhor nunca cessa; sua misericórdia nunca termina; eles são novos a cada manhã; grande é a sua fidelidade.

2 Coríntios 4: 16-18 | Palavras da Bíblia

- PUBLICIDADE. -

Portanto, não desanimamos. Embora nosso eu exterior esteja se esgotando, nosso eu interior está sendo renovado dia a dia. Pois esta leve aflição momentânea está preparando para nós um peso eterno de glória além de qualquer comparação, quando olhamos não para as coisas que são vistas, mas para as que são invisíveis.

João 15:13

Ninguém tem maior amor do que este: dar a vida pelos amigos.

Efésios 3:20

Agora, àquele que é capaz de fazer incomensuravelmente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o poder que opera dentro de nós.

Deuteronômio 31: 6

Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem se apavore por causa deles, ou o Senhor seu Deus irá com você; ele nunca deixará você e nem o abandonará.

Salmo 27:12 | Palavras da Bíblia

- PUBLICIDADE -

O SENHOR é minha luz e minha salvação; quem devo temer? O SENHOR é a fortaleza da minha vida; de quem terei medo?

João 4:18

Não há medo no amor. Mas o amor perfeito expulsa o medo, porque o medo tem a ver com punição. Aquele que teme não se aperfeiçoa no amor.

Romanos 8:31

O que, então, devemos dizer em resposta a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?

Romanos 15:13 | Palavras da Bíblia

Que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz ao confiar nEle, para que transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo.

Salmo 31:24

- PUBLICIDADE -

Sejam fortes, e coragem para o seu coração, todos vocês que esperam no Senhor!

Isaías 41:10 | Palavras da Bíblia

Não temas, pois estou contigo; não desanime, porque eu sou o seu Deus; Eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar com minha mão direita justa.

Isaías 40:31