Oração Senhor do Bonfim para dias difíceis

A oração Nosso Senhor do Bonfim ajuda nos momentos difíceis. A devoção ao Senhor do Bonfim foi introduzida no Brasil no século XVIII por um capitão português que tinha realizado uma promessa caso sobrevivesse a uma tempestade no mar.

O Senhor do Bonfim, uma representação de Jesus Cristo, é alvo de grande devoção, sobretudo na cidade de Salvador, capital da Bahia. Lá, comemora-se a devoção ao santo no dia 14 de janeiro. É praxe, por exemplo, acontecer a tradicional lavagem das escadarias da Igreja Nosso Senhor do Bonfim. A devoção é realizada sob a imagem de Jesus Cristo crucificado.

Oração a Nosso Senhor do Bonfim

Meu Senhor do Bonfim que sobre as águas andastes,

hoje estais entre o cálice e a hóstia consagrada.

Treme a terra mas não treme o coração do nosso Senhor Jesus Cristo no altar

– treme o coração dos meus inimigos.

Quando para mim olharem eu os benzo em cruz e eles não me benzem a mim.

Entre o Sol e a Lua e as estrelas e as pessoas da Santíssima Trindade,

Pai, Filho e Espirito Santo.

Na travessia avisto os meu inimigos,

meu Deus o que eu faço com eles?

Com o manto da virgem Maria Santíssima sou coberto,

com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo sou valido.

Se em mim quiserem atirar, água pelo cano da arma há de correr,

assim como correu o leite do peito de Maria Santíssima

para a boca do seu adorado Filho.

E outras armas que para mim levantarem

ficarão suspensas no ar e não me atingirão.

Assim como ficou Maria Santíssima ao pé da Cruz esperando o seu bendito Filho.

Corda que em mim botar nos pés há de cair, porta que me trancar há de se abrir,

Assim como se abriu o sepulcro do Nosso Senhor Jesus Cristo para ele subir aos céus.

Salvo fui, salvo sou e salvo serei,

com a chave do Santíssimo Sacrário me fecharei.

Amém

Oração para descarrego

Aos devotos que precisam renovar as energias, nosso senhor do Bonfim também tem uma oração direta neste caso. Repita em voz alta, por três vezes a oração seguinte:

Meu Senhor Do Bonfim, acho-me na Tua presença, humildemente, para receber de Ti, todas as graças que quiseres me dispensar. Perdoai-me, Senhor, por todas as faltas que porventura eu tenha cometido por obra ou pensamento. Fazei-me forte para vencer todas as tentações e malfeitos do inimigo. Amém.

