Orações de Ano Novo para um 2021 de paz e prosperidade

À medida que 2020 chega ao fim, pode ser difícil encontrar o lado bom do que ele trouxe. Então, se você ainda não encontrou as palavras certas para se motivar para o que poderia ser um ano de novos começos, estas orações de Ano Novo podem dar a você um recomeço após um ano tumultuado.

Leia o que as Escrituras nos falam sobre as promessas de Deus e encare o ano novo com esperança! Nosso Senhor deseja que busquemos Sua vontade para nossas vidas e que vivamos INTEIRAMENTE vivos.

Aprenda a prece de São Sebastião para quebrar o mal

Oração de Ano Novo à Nossa Senhora

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ó Maria, neste novo ano, doce Mãe de Jesus Cristo, o, Príncipe da Paz, eis a vossos pés os vossos filhos tristes, perturbados e cheios de confusão, pois afastou-se de nós a paz por causa dos nossos pecados.

Intercedei por nós para que gozemos a paz com Deus e com o nosso próximo, por vosso Filho Jesus Cristo Ninguém pode dá-la, senão este Jesus que recebemos das vossas mãos.

Quando nasceu em Belém, os anjos anunciaram-nos a paz e quando Ele abandonou o mundo, no-la prometeu e deixou-a como a Sua herança.

Vós, o, Bendita, que trazeis sobre os vossos braços o Príncipe da Paz, mostrai-nos este Jesus e deitai-o no nosso coração.

Ó, Rainha da Paz, estabelecei entre nós o vosso reino e reinai com o vosso Filho no meio do Vosso povo que, cheio de confiança, se recomenda à vossa proteção.

Afastai para longe de nós os sentimentos de amor próprio, expulsai de nós o espírito de inveja, de maldição e de discórdia.

Fazei-nos humildes na fortuna, fortes em paciência e em caridade nos sofrimentos, firmes e confiantes na Divina Providência.

Abençoai-nos dirigindo os nossos passos no caminho da paz, da união e da mútua caridade, para que, formando aqui a vossa família, possamos no céu bendizer-vos e a vosso divino Filho por toda a eternidade.

Que este ano de 2018 seja uma bênção para nós e os nossos familiares. Assim seja. Amém!

Orações para ter um bom ano

Todo início de ano é também o início de um novo ciclo em nossa vida, renovamos nossa esperança, fazemos novos pedidos, novas promessas, novos projetos para o ano que vai começar. Com energias renovadas pelas festas de fim de ano, precisamos encarar de frente o novo ano e enfrentar os desafios que a vida nos reserva. Como fazer isso? Com a proteção do nosso Deus ou da Divindade que acreditamos. É sempre bom ter a proteção e o aconselhamento daqueles que tudo sabem, que podem nos guiar para um bom caminho e propiciar um novo ano cheio de paz, amor, harmonia e realizações.

Orações para começar 2021 com o pé direito

Todo início de ano é também o início de um novo ciclo em nossa vida, renovamos nossa esperança, fazemos novos pedidos, novas promessas, novos projetos para o ano que vai começar. Com energias renovadas pelas festas de fim de ano, precisamos encarar de frente o novo ano e enfrentar os desafios que a vida nos reserva. Como fazer isso? Com a proteção do nosso Deus ou da Divindade que acreditamos. É sempre bom ter a proteção e o aconselhamento daqueles que tudo sabem, que podem nos guiar para um bom caminho e propiciar um novo ano cheio de paz, amor, harmonia e realizações.

Oração para conseguir um amor no ano novo

Reze com muita fé, todos os dias:

“Ó Bendito, Ó Supremo, Ó Excelso Deus Todo-Poderoso.

Venho por meio desta súplica, dizer que preciso de Ti.

Derrame Senhor, benção para que eu possa arrumar um namorado.

Tire dos meus caminhos aqueles que querem brincar com os meus sentimentos.

Tire dos meus caminhos aqueles que só querem uma noite de prazer a nada mais.

Quero um namorado que me ame e que eu o ame.

Que saia da minha vida a Inveja! Olho gordo! Que muitas vezes amarra e atrapalha!

Sai agora! Todo o mal que luta para trazer sempre a pessoa errada para mim!

Sai todo o mal agora! Que as pessoas erradas afastem-se de mim!

Em nome de Jesus Cristo que eu receba uma benção e consiga arrumar um namorado bonito, carinhoso, compreensível, atencioso, trabalhador e que procure andar em santidade ao Senhor! Muito Obrigado Jesus. Amém e Graças a Deus!”

Orações de ano novo contra o mau olhado

Livre-se de todo o mau olhado criando um escudo protetor através dessa oração:

“Senhor, Oro assim: Pai bondoso, e protetor! Protegei-me do mau olhado!

Protegei-me, pois muitos olham com olhares maldosos contra mim.

Livrai-me de todo o mal, e não permita com que aconteça o mal contra mim por causa disso.

Mesmo que as pessoas olhem mal e pensem mal a meu respeito, clamo a Ti assim:

Olhe com Teus olhares de amor, Teus olhares de misericórdia!

Em nome se Jesus Cristo eu ordeno que toda a força maligna que se aproveita do mau olhado para querer me destruir, vai embora! Agora. Sai dos meus caminhos todo o mal olhado, que não tenham forças para me destruir! Em nome de Jesus Cristo! Recebo agora o livramento do mau olhado em nome de Jesus Cristo! Amém!”

Orações de ano novo para abrir caminhos

“Oh, São Pedro,

vós que fostes chamado pelo Senhor

para ser pescador de homens e mulheres.

Vós que dissestes:

Senhor, a quem iremos?

Pois só Tu tens palavras de vida eterna.

Vinde em meu auxílio com vossa intercessão junto a Deus,

dando-me coragem para seguir vosso exemplo

de amor fiel a Cristo e anunciar a boa nova na família,

na comunidade, no trabalho e em toda a parte.

Oh, São Pedro,

vós que fizestes a mais bela declaração de amor:

Senhor, tudo sabes que eu Te amo.

Ensinai-me hoje o caminho da justiça

para que eu tenha saúde e paz”.

Orações de ano novo para um feliz 2021

Ajude-nos a entrar no Ano Novo

Deus de todos os tempos, ajude-nos a entrar no Ano Novo silenciosamente, Feliz ano novo com fogos de artifício

pensando em quem somos para nós mesmos e para os outros,

ciente de que nossos passos têm impacto

e nossas palavras têm poder.

Que possamos caminhar suavemente.

Que possamos falar somente depois de termos ouvido bem.

Criador de toda a vida,

ajude-nos a entrar no Ano Novo com reverência,

cientes de que doou

cada criatura e planta, cada pessoa e habitat

com beleza e propósito.

Que possamos olhar o mundo com ternura.

Que possamos honrar em vez de destruir.

Mais baixo de todas as almas,

ajude-nos a entrar no Ano Novo com alegria,

dispostos a rir e dançar e sonhar,

lembrando nossos muitos presentes com agradecimento

e esperando as bênçãos que ainda virão.

Que possamos dar as boas-vindas ao seu amor pródigo.

Neste novo ano, que a graça e a paz de Cristo nos abençoe agora e nos dias que virão.

Eclesiastes 3: 1

Querido Pai, agradeço-te porque ao longo da estação da vida, existem finais e novos começos.

Abençoo a Tua Palavra que nos lembra que há um tempo para todos os propósitos sob o céu.

Por isso, te agradeço pelas coisas que acabaram em minha vida e te abençôo por novos começos.

Em Nome de Jesus eu oro, Amém.

Filipenses 4: 6-7

Senhor, conceda-me paz acima de tudo, não importando as circunstâncias que possa enfrentar este ano.

Provérbios 19:21

Pai, trago todos os meus planos para o ano que está diante de você – só aprove-os se estiverem de acordo com o seu plano para mim.