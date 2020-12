Oxalá e Oxum são os Orixás de 2021; entenda o significado

O ano de 2020 se findará e, além de ter sido um ano turbulento e reflexivo, onde mobilizou o mundo todo, envolto do novo coronavírus, muita gente esperança o próximo ano. Para que as pessoas refaçam planos e tracem objetivos, há – para aqueles que acreditam – alguns fatores determinantes para que esse planejamento se alinhe a certos aspectos e tenha mais chances de sucessos, como por exemplo, saber o orixá que vai reger o ano. Os Orixás de 2021 são Oxalá e Oxum.

Oxalá

Iniciado numa sexta-feira, o ano de 2021 tem como representante inicial Oxalá, o Pai Criador da humanidade. Ele é considerado o mais poderoso dentre as divindades.

Símbolo de paz e pureza, possui duas características latentes ou identidades: Oxaguian, sua versão jovem, inovadora e altiva; e Oxalufan, seu aspecto mais envelhecido, pacífico e justo.

Sábio e benevolente, Oxalá é um orixá perfeccionista e até um tanto quanto teimoso, que busca unir suas duas versões em força e determinação, conquistando seus objetivos por meio do raciocínio, a estratégia e a persistência. É ele quem decide os meios e os términos, seja de situações, relações, períodos ou mesmo vidas.

Oxum

Já Oxum, mesmo não sendo a orixá representante do primeiro dia da semana do ano, é associada por alguns ao planeta Vênus – planeta regente de 2021, e eleita a principal ditadora das regras neste período.

Considerada uma grande mãe entre os orixás, Oxum é quem acolhe, acalenta e provê bens, espirituais e materiais. É a Orixá do amor, da beleza e das águas calmas, responsável por equilibrar a natureza, balancear as emoções e presentear com prosperidade e fecundidade.

Como boa mãe, Oxum tem o poder de manter a ordem natural do Universo. Ela está associada a questões amorosas e sentimentais, curando as feridas e aflições de seus filhos.

Quais as cores dos orixás de 2021?

Oxalá é branco e Oxum é amarelo. Essas serão as cores do ano de 2021. As cores do ano serão o branco de Oxalá e o amarelo de Oxum. O branco simboliza o equilíbrio e atrai o otimismo. Já o amarelo simboliza a prosperidade, estimula a sensibilidade e fortalece a espiritualidade.

Dica: use-as com muita vontade!

Influência dos Orixás de 2021

Outros fatores simbólicos e totalmente indicativos sobre os Orixás de 2021 fazem parte do complemento de ações que regem o ser humano. Veja como serão alguns comportamentos que serão mantidos pelos Orixás de 2021:

Comportamento

Será um ano em que a fraternidade estará latente deixando as pessoas menos egocêntricas. A convivência social será baseada pelo respeito e pela generosidade, em que muitos se unirão numa grande corrente de solidariedade. Será um ano bem espiritualizado e a busca pelo sagrado levarão as pessoas à reflexão e à oração.

O maior cuidado, dizem os Orixás de 2021, está na teimosia que poderá criar situações e problemas irreversíveis. Alguns resquícios de embate de 2020 ainda poderão afetar àqueles estiverem menos vigilantes.

Dica: é bom avaliar as palavras e atitudes antes de entrar em discussões que poderiam ser evitadas para não romper amizades.

Saúde

Em 2021, o cuidado deverá estar voltado para os sistemas circulatório, urinário e órgãos reprodutores. Doenças de coração e principalmente as relacionadas ao sistema circulatório e urinário acontecerão com maior frequência. O período ainda terá resquícios do ano anterior que serão amenizados pelo poder de Oxalá.

No entanto, as pessoas deverão ter força de vontade para lutar contra o sedentarismo e não sucumbir às tentações alimentares.

Dica: será um bom ano para se livrar dos vícios.

Amor

Oxalá é o senhor da harmonia e Oxum, dona do amor, portanto, 2021 será um ano onde o companheirismo e o romantismo fortalecerão as uniões e os casamentos e há grandes chances de reconciliação.

A falta de paciência e o confronto darão espaço para o diálogo e o companheirismo. O romantismo e a fidelidade, características comuns a Oxalá e a Oxum, farão com que as pessoas busquem a naturalidade nos sentimentos e valorizem-se mais.

Bom momento para os solteiros encontrarem o par certo, pois a paquera pode se tornar uma sólida união. Serão momentos de mais decisões do que incertezas.

Dica: seja sempre transparente e siga a sua intuição em relação às amizades a sua volta.

Família

Em 2021, o querer bem ao outro se tornará prioridade e o individualismo dará lugar à generosidade coletiva. A harmonia será impulsionada pela iniciativa do ouvir. Problemas pendentes serão discutidos, esclarecidos e fortalecerão laços com amigos, antes distantes, e entes queridos.

Dica: será o ano de se perdoar e perdoar para se livrar de todos as mágoas construídas no passado e que impedem a sua liberdade emocional.

Trabalho

Consequências da crise financeira provocada pela pandemia do ano de 2020 ainda terá repercussão em 2021. Porém, Oxalá é o senhor da criação e Oxum é próspera, portanto o senso prático e a vontade de concretizar os ideais estarão inabaláveis.

Oxum vem favorecer a concepção de ideias, logo este será um ano propício para criar e redirecionar sua carreira profissional. O senso metódico de Oxalá impulsionará empreendimentos que precisem de persistência para colher bons resultados.

Dificuldades poderão surgir no meio do processo, mas a perseverança será fundamental para a vitória. A disciplina de Oxalá vai influenciar no trato com o dinheiro. Isso significa que a responsabilidade com o equilíbrio financeiro ampliará as chances de sucesso.

Dica: ano bom para quitar as dívidas.