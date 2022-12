Qual é o orixá de 2023 e o que isso significa?

O ano de 2022 está chegando ao fim e é hora de fazer um balanço do que passou e saber quais são as previsões para 2023, que vai suceder um ano bastante agitado com a realização da Copa do Mundo, eleições e pandemia de Covid-19. Os orixás regentes do próximo ano serão Exu e Oxum, as divindades da comunicação e da fertilidade. Mas o que isso quer dizer? Entenda.

O que é um orixá?

Para saber o que significa a influência dos orixás no ano de 2023, é preciso entender antes o que é um orixá. Nas religiões de matriz africana, como a umbanda e o candomblé, os orixás são divindades masculinas e femininas, porém eles não são considerados deuses. Segundo a tradição dessas religiões, que são monoteístas, Olodumaré é o deus supremo e o responsável pela criação dos orixás, que ultrapassam o número de 400.

Os orixás, portanto, são as divindades responsáveis por governar o planeta e são os intermediários entre os praticantes das religiões africanas e Olodumaré. No Brasil, à época da colonização, o culto às divindades dessas crenças era proibido e foi isso que deu origem ao sincretismo religioso.

Sincretismo religioso quer dizer que cada divindade é representada por um santo católico – foi essa a forma encontrada pelos adeptos das religiões de matriz africana para seguirem cultuando suas divindades sem sofrerem as sanções impostas pela proibição, que ocorria porque os portugueses encaravam as tradições religiosas trazidas pelos negros africanos como bruxaria. Os praticantes dessas religiões usavam os nomes dos santos da igreja católica para poderem rezar para os orixás.

Orixá 2023 - Quem são Exu e Oxum?

Os orixás regentes de 2023, Exu e Oxum, são a divindade da comunicação e dos rios, respectivamente. Na religião católica, Exu é ligado ao demônio e Oxum é sincretizada como Nossa Senhora Aparecida. Saiba mais sobre cada divindade regente de 2023:

Exu é uma das entidades mais cultuadas nas religiões de matriz africana, Exu é o orixá responsável pela comunicação entre o humano e o divino e, por isso, é considerado extremamente importante entre os seguidores dessas religiões. Suas cores são o preto e o vermelho e ele é considerado o orixá mais parecido com os seres humanos. Exu tem a energia da organização, da disciplina e do caráter, mas também representa a vaidade e as disputas.

Já Oxum é um orixá feminino, considerada a dona das águas doces, como as cachoeiras e os rios. Ela representa a riqueza, a fertilidade, a maternidade e a beleza e suas cores são o amarelo e azul-escuro. Responsável por acalmar as emoções, Oxum tem a energia da tranquilidade e do discernimento na tomada de decisões, além da sensibilidade, da sabedoria e do empoderamento feminino.

Considerando as características e a representatividade de cada orixá que vai reger o ano de 2023, é possível prever como isso vai influenciar o período. Exu, o orixá da comunicação, abre os caminhos para os negócios, já que facilita a comunicação entre as partes. Ao seu lado Oxum, que representa fertilidade e riqueza. Juntos, portanto, os dois devem promover um ano de bons acontecimentos no campo das finanças.

Rituais para os orixás de 2023

Para começar o ano com o pé direito, separamos dois rituais para fazer na virada do ano:

Ritual para Exu – atraia clientes ou um emprego: Preferencialmente em uma segunda-feira, no horário entre as 9 e as 19 horas, pegue um copo de vidro e uma garrafa de whisky e vá até um jardim florido. Lá, encha o copo com a bebida dizendo: “Laroiê, Exu. Agradeço por cuidar de mim e da minha família. Meu pedido para 2023 é que eu consiga (emprego, clientes, sucesso no negócio). Quando isso acontecer, volterai aqui para te trazer 9 copos de whisky. Laroiê!”. Jogue a bebida no jardim. O copo pode ser lavado e utilizado normalmente.

Ritual para Oxum – tenha fartura durante o ano: Coloque flores e frutas em uma cesta e deixe no sol, pode ser em qualquer lugar da casa. Para potencializar, faça esse ritual em uma cachoeira ou rio. Faça uma oração para Oxum, agradecendo pelas energias e proteção que ela trará em 2023 e peça para que 2023 seja um ano de abundância e fartura. No dia seguinte, doe a cesta para alguma pessoa próxima, mentalizando uma mesa posta com muita comida.