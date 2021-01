Provérbios do dia (23/01/2021): leitura para o seu sábado

Quando seguimos os mandamentos de Deus, temos ao nosso lado o amor e a bondade. O Senhor, nos ensina que as suas palavras são corretas e verdadeiras, e são alimento para aqueles que precisam. Por isso, tire todos os dias um momento da sua manhã, para a leitura da bíblia sagrada. No capítulo de hoje, aprendemos sobre a excelência da sabedoria. E se você quer ser uma pessoa abençoada e correta perante Deus, saiba que as palavras do seu livro, são o melhor caminho a seguir. Leia agora a mensagem do dia para o seu coração, o provérbios do dia – capítulo 2.

Provérbios do dia – capítulo 2

Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos,

Para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria; e inclinares o teu coração ao entendimento;

Se clamares por conhecimento, e por inteligência alçares a tua voz,

Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares,

Então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus.

Porque o Senhor dá a sabedoria; da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento.

Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade,

Para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos.

Então entenderás a justiça, o juízo, a eqüidade e todas as boas veredas.

Pois quando a sabedoria entrar no teu coração, e o conhecimento for agradável à tua alma,

O bom siso te guardará e a inteligência te conservará;

Para te afastar do mau caminho, e do homem que fala coisas perversas;

Dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos escusos;

Que se alegram de fazer mal, e folgam com as perversidades dos maus,

Cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos;

Para te afastar da mulher estranha, sim da estranha que lisonjeia com suas palavras;

Que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus;

Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para os mortos.

Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida.

Para andares pelos caminhos dos bons, e te conservares nas veredas dos justos.

Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela.

Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. (Provérbios 2:1-22)

