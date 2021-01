Provérbios do dia para encontrar a paz (24/01/2021)

Em todos os ensinamentos, Deus sempre instrui os seus filhos para cumprir os mandamentos. Pois aquele que busca o princípio da sabedoria, alcança do Senhor as bênçãos. Ao escrever os capítulos de provérbios, Salomão deixa claro que o caminho do Senhor é o melhor a seguir. Porque não existe nada melhor do que a certeza de termos Deus em nossas vidas. Então que venhamos cultivar o nosso relacionamento com o Senhor e com o próximo. Pois o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo deixado pelo Senhor, é amar o próximo como a nós mesmos. Veja então o provérbios do dia – capítulo 3.

Provérbios do dia – capítulo 3

Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos.

Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz.

Não te desamparem a benignidade e a fidelidade; ata-as ao teu pescoço; escreve-as na tábua do teu coração.

E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem.

Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento.

Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.

Não sejas sábio a teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do mal.

Isto será saúde para o teu âmago, e medula para os teus ossos.

Honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos;

E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares.

Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão.

Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem.

Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento;

Porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino.

Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais possas desejar não se pode comparar a ela.

Vida longa de dias está na sua mão direita; e na esquerda, riquezas e honra. (Provérbios do dia)

Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz.

É árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm.

O Senhor, com sabedoria fundou a terra; com entendimento preparou os céus.

Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho.

Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos: guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso;

Porque serão vida para a tua alma, e adorno ao teu pescoço.

Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará.

Quando te deitares, não temerás; ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares.

Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier.

Porque o Senhor será a tua esperança; guardará os teus pés de serem capturados.

Não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo.

Não digas ao teu próximo: Vai, e volta amanhã que to darei, se já o tens contigo.

Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente.

Não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal.

Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos.

Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade.

A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará.

Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos.

Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. (Provérbios 3:1-35)

