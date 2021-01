Provérbios do dia para seguir os caminhos de Deus (26/1)

As palavras do Senhor são fiéis e verdadeiras, Deus não mente e não falha, pois Ele é perfeito. Quando somos corrigidos pelo Senhor, devemos entender que é com amor que Ele nos ensina o caminho certo. Toda injustiça é vista pelo nosso Deus, e toda maldade é abominada pelo Senhor. Então, que venhamos seguir os teus mandamentos e ter em mente que aquele que tem Deus no coração, tem o amor e anda na luz. Na leitura de hoje, somos instruídos a não desviar do caminho do bem e pedir sempre a sabedoria ao Senhor. Seja abençoado lendo o provérbios do dia – capítulo 5.

Provérbios do dia – capítulo 5

Filho meu, atende à minha sabedoria; à minha inteligência inclina o teu ouvido;

Para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento.

Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite.

Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes.

Os seus pés descem para a morte; os seus passos estão impregnados do inferno.

Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes: jamais os conhecerás.

Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca.

Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa;

Para que não dês a outrem a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida;

Para que não farte a estranhos o teu esforço, e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia;

E no fim venhas a gemer, no consumir-se da tua carne e do teu corpo.

E então digas: Como odiei a correção! e o meu coração desprezou a repreensão! (provérbios do dia)

E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido!

No meio da congregação e da assembléia foi que eu me achei em quase todo o mal.

Bebe água da tua fonte, e das correntes do teu poço.

Derramar-se-iam as tuas fontes por fora, e pelas ruas os ribeiros de águas?

Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo.

Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade.

Como cerva amorosa, e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo; e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente.

E porque, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher, e te abraçarias ao peito de uma estranha?

Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas.

Quanto ao ímpio, as suas iniqüidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido.

Ele morrerá, porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. (Provérbios 5:1-23)

