Provérbios de hoje (17/02/2021): comece seu dia com ânimo

Para ter um dia de paz, sem desanimar com as futuras notícias ruins, abasteça seu coração com a palavra de Deus. Confira o Provérbios de hoje, capítulo 27, e tenha ânimo para não desistir nos dias de dificuldade.

Provérbios de hoje

“Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar”.

Capítulo 27

1. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará.

2. Que um outro te louve, e não a tua própria boca; o estranho, e não os teus lábios.

3. A pedra é pesada, e a areia é espessa; porém a ira do insensato é mais pesada que ambas.

4. O furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja?

5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto.

6. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos.

7. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce.

8. Qual a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe da sua morada.

9. O óleo e o perfume alegram o coração; assim o faz a doçura do amigo pelo conselho cordial.

10. Não deixes o teu amigo, nem o amigo de teu pai; nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade; melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. (Provérbios de hoje)

11. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar.

12. O avisado vê o mal e esconde-se; mas os simples passam e sofrem a pena.

13. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe até a sua roupa, e por penhor àquele que se obriga pela mulher estranha.

14. O que, pela manhã de madrugada, abençoa o seu amigo em alta voz, lho será imputado por maldição.

15. O gotejar contínuo em dia de grande chuva, e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes;

16. Tentar moderá-la será como deter o vento, ou como conter o óleo dentro da sua mão direita.

17. Como o ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo.

18. O que cuida da figueira comerá do seu fruto; e o que atenta para o seu senhor será honrado.

19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem.

20. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem.

21. Como o crisol é para a prata, e o forno para o ouro, assim o homem é provado pelos louvores.

22. Ainda que repreendas o tolo como quem bate o trigo com a mão de gral entre grãos pilados, não se apartará dele a sua estultícia. (Provérbios de hoje)

23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas; põe o teu coração sobre os teus rebanhos,

24. Porque o tesouro não dura para sempre; e durará a coroa de geração em geração?

25. Quando brotar a erva, e aparecerem os renovos, e se juntarem as ervas dos montes,

26. Então os cordeiros serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo;

27. E a abastança do leite das cabras para o teu sustento, para sustento da tua casa e para sustento das tuas servas. (Provérbios 27:1-27)

