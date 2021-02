Provérbios de hoje (18/02/2021): comece seu dia com sabedoria

Neste novo dia que começa, tenha uma atitude diferente, plante sabedoria e alegria em sua vida. Como fazer isso? Tire um tempo para ler as sagradas escrituras e guardar as palavras do Senhor em seu coração. Pois abençoado são aqueles que fogem do mal, não se iludem com a mentira e levam a paz por onde passa. Faça neste momento a leitura do Provérbios de hoje, capítulo 28, onde vemos que a honestidade é um grande aliado para aqueles que são bons de coração.

Provérbios de hoje – capítulo 28

“O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará”.

1. Os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los; mas os justos são ousados como um leão.

2. Pela transgressão da terra muitos são os seus príncipes, mas por homem prudente e entendido a sua continuidade será prolongada.

3. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa, que causa a falta de alimento.

4. Os que deixam a lei louvam o ímpio; porém os que guardam a lei contendem com eles.

5. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo.

6. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos ainda que seja rico.

7. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos desregrados envergonha a seu pai.

8. O que aumenta os seus bens com usura e ganância ajunta-os para o que se compadece do pobre.

9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. (Provérbios de hoje)

10. O que faz com que os retos errem por mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova; mas os bons herdarão o bem.

11. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é entendido, o examina.

12. Quando os justos exultam, grande é a glória; mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem.

13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia.

14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme; mas o que endurece o seu coração cairá no mal.

15. Como leão rugidor, e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre.

16. O príncipe falto de entendimento é também um grande opressor, mas o que odeia a avareza prolongará seus dias.

17. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até à cova; ninguém o detenha.

18. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo.

19. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza.

20. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune.

21. Dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão um homem prevaricará.

22. O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele.

23. O que repreende o homem gozará depois mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. (Provérbios de hoje)

24. O que rouba a seu próprio pai, ou a sua mãe, e diz: Não é transgressão, companheiro é do homem destruidor.

25. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará.

26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria, será salvo.

27. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições.

28. Quando os ímpios se elevam, os homens andam se escondendo, mas quando perecem, os justos se multiplicam. (Provérbios 28:1-28

