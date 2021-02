Provérbios do dia de hoje (19/02/2021): leitura de conhecimento

Faça a leitura diária da palavra de Deus, e abra sua mente para o conhecimento e a sabedoria. Aquele que ouve as palavras de sabedoria e a guardam em sua coração, terá longa vida e plantará paz para si mesmo. Mas os que não dão valor aquilo que é ensinado, é tolo e não terá colheita boa no tempo certo. Veja o Provérbios do dia de hoje, capítulo 29, e guarde em seu coração o conhecimento e pratique no decorrer do seu dia.

Provérbios de hoje

“Não havendo profecia, o povo perece; porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado”. Provérbios 29:18

Capítulo 29

1. O Homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio.

2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme.

3. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens.

4. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transtorna.

5. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos.

6. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo jubila e se alegra.

7. O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento.

8. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira.

9. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se zangue, quer se ria, não terá descanso.

10. Os homens sanguinários odeiam ao sincero, mas os justos procuram o seu bem.

11. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. (Provérbios do dia de hoje)

12. O governador que dá atenção às palavras mentirosas, achará que todos os seus servos são ímpios.

13. O pobre e o usurário se encontram; o Senhor ilumina os olhos de ambos.

14. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre.

15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, envergonha a sua mãe.

16. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda.

17. Castiga o teu filho, e te dará descanso; e dará delícias à tua alma.

18. Não havendo profecia, o povo perece; porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado.

19. O servo não se emendará com palavras, porque, ainda que entenda, todavia não atenderá.

20. Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele.

21. Quando alguém cria o seu servo com mimos desde a meninice, por fim ele tornar-se-á seu filho.

22. O homem irascível levanta contendas; e o furioso multiplica as transgressões. (Provérbios do dia de hoje)

23. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito.

24. O que tem parte com o ladrão odeia a sua própria alma; ouve maldições, e não o denuncia.

25. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro.

26. Muitos buscam o favor do poderoso, mas o juízo de cada um vem do Senhor.

27. Abominação é, para os justos, o homem iníquo; mas abominação é, para o iníquo, o de retos caminhos. (Provérbios 29:1-27)

