Provérbios de hoje (21/02/2021): comece seu domingo com sabedoria

Faça nesta manhã, a sua leitura de sabedoria e conhecimento. Hoje vemos os ensinamentos de uma mãe para com seu filho. A palavra do Senhor nos instrui em todas as áreas de nossas vidas. Para que não venhamos ser como a folha seca que o vento leva para qualquer lugar. Mas que sempre Deus seja nossa direção, nosso guia e nossa confiança para viver dia após dia. Veja o Provérbios do dia de hoje, capítulo 31.

Provérbios do dia de hoje

“Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua”. Provérbios 31:26

Capítulo 31

1. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe.

2. Como, filho meu? e como, filho do meu ventre? e como, filho dos meus votos?

3. Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis.

4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte;

5. Para que bebendo, se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos.

6. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito.

7. Que beba, e esqueça da sua pobreza, e da sua miséria não se lembre mais.

8. Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição.

9. Abre a tua boca; julga retamente; e faze justiça aos pobres e aos necessitados.

10. Mulher virtuosa quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. (Provérbios de hoje)

11. O coração do seu marido está nela confiado; assim ele não necessitará de despojo.

12. Ela só lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua vida.

13. Busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com suas mãos.

14. Como o navio mercante, ela traz de longe o seu pão.

15. Levanta-se, mesmo à noite, para dar de comer aos da casa, e distribuir a tarefa das servas.

16. Examina uma propriedade e adquire-a; planta uma vinha com o fruto de suas mãos.

17. Cinge os seus lombos de força, e fortalece os seus braços.

18. Vê que é boa a sua mercadoria; e a sua lâmpada não se apaga de noite.

19. Estende as suas mãos ao fuso, e suas mãos pegam na roca.

20. Abre a sua mão ao pobre, e estende as suas mãos ao necessitado.

21. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata.

22. Faz para si cobertas de tapeçaria; seu vestido é de seda e de púrpura.

23. Seu marido é conhecido nas portas, e assenta-se entre os anciãos da terra.

24. Faz panos de linho fino e vende-os, e entrega cintos aos mercadores.

25. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. (Provérbios de hoje)

26. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua.

27. Está atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça.

28. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada; seu marido também, e ele a louva.

29. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és, de todas, a mais excelente!

30. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada.

31. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. (Provérbios 31:1-31)

