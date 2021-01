Provérbios de hoje (28/01/2021):leitura abençoada para o seu dia

Como um pai que ensina o seu filho, assim Deus nos instrui através da bíblia sagrada. Nas leituras diárias, aprendemos como devemos nos portar e o que não é correto fazer. Pois Deus ama aqueles que trilham os seus caminhos sempre pedindo direcionamento ao Senhor. Veja o provérbios de hoje – capítulo 7.

Leia neste momento, sobre a importância de guardar os mandamentos do Senhor no nosso coração.

Provérbios de hoje – Provérbios 7:1-27

1. Filho meu, guarda as minhas palavras, e esconde dentro de ti os meus mandamentos.

2. Guarda os meus mandamentos e vive; e a minha lei, como a menina dos teus olhos.

3. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração.

4. Dize à sabedoria: Tu és minha irmã; e à prudência chama de tua parenta,

5. Para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras.

6. Porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas,

7. Vi entre os simples, descobri entre os moços, um moço falto de juízo,

8. Que passava pela rua junto à sua esquina, e seguia o caminho da sua casa;

9. No crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite e na escuridão.

10. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta, e astúcia de coração.

11. Estava alvoroçada e irrequieta; não paravam em sua casa os seus pés.

12. Foi para fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos; (Provérbios de hoje)

13. E chegou-se para ele e o beijou. Com face impudente lhe disse:

14. Sacrifícios pacíficos tenho comigo; hoje paguei os meus votos.

15. Por isto saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face, e te achei.

16. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito.

17. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela.

18. Vem, saciemo-nos de amores até à manhã; alegremo-nos com amores.

19. Porque o marido não está em casa; foi fazer uma longa viagem;

20. Levou na sua mão um saquitel de dinheiro; voltará para casa só no dia marcado.

21. Assim, o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios.

22. E ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões;

23. Até que a flecha lhe atravesse o fígado; ou como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que está armado contra a sua vida.

24. Agora pois, filhos, dai-me ouvidos, e estai atentos às palavras da minha boca.

25. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração, e não te deixes perder nas suas veredas.

26. Porque a muitos feridos derrubou; e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos.

27. A sua casa é caminho do inferno que desce para as câmaras da morte. (Provérbios 7:1-27)

