Salmo do dia (23/01/2021): Leitura para um final de semana abençoado

Para um final de semana abençoado, veja a mensagem do dia destinada ao seu coração. A grandeza de Deus, vai além dos altos montes e mais fundo que as profundezas do mar. “Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos”. Que neste dia, 23 de janeiro de 2021, você tenha no seu coração o amor de Deus. Pois tudo Ele criou por amor, e nós somos sua criação. Não deixe que o desanimo chegue até sua vida, pois Deus contempla cada coração e pode te alegrar neste momento. Veja o salmo do dia – salmo 19.

Neste lindo salmo de Davi, vemos a excelência da criação de Deus. A perfeição de todas as suas leis, mandamentos e cada palavra dita pelo todo poderoso. “A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma; o testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos símplices. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração; o mandamento do Senhor é puro, e ilumina os olhos”. Saiba que a grandiosidade de Deus chega até sua vida, por isso, não desanime, não perca suas forças, pois Deus hoje te alegra. O Senhor traz amor, ânimo, conselhos e paz para você e sua família.

Salmo do dia, sábado, 23 de janeiro de 2021

Em tudo a perfeição de Deus é mostrada, no sol, na lua, na terra e em cada ser vivo. Mesmo sem sermos dignos, fazemos parte da grande criação do Senhor. Fomos criados com o intuito de adorar a Deus por todas as suas maravilhas. E o criador, jamais abandona os seus filhos que Ele com tanto amor criou e deu vida. Se hoje você se encontra desanimado, veja quão grande é o seu Deus. Veja todas as suas maravilhas e se anime, pois tudo Ele também pode fazer por você. Qual o pai que amando o seu filho não dá o que ele pede? Neste dia, sinta-se amado e protegido pelo todo poderoso que sempre estará com você.

Cântico 19 para ler de manhã

Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos.

Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite.

Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz.

A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol,

O qual é como um noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói, a correr o seu caminho.

A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até à outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor.

A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma; o testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos símplices. (salmo do dia)

Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração; o mandamento do Senhor é puro, e ilumina os olhos.

O temor do Senhor é limpo, e permanece eternamente; os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente.

Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino; e mais doces do que o mel e o licor dos favos.

Também por eles é admoestado o teu servo; e em os guardar há grande recompensa.

Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos.

Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero, e ficarei limpo de grande transgressão.

Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, Rocha minha e Redentor meu! (Salmos 19:1-14)

