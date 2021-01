Santo do dia (11/1): faça oração a São Teodósio

O santo do dia, 11 de janeiro, é dedicado é dedicado a São Teodósio. O santo viveu durante os séculos V e VI. Ele nasceu na Capadócia e era dotado de uma voz esplêndida, ele trabalhou zelosamente na leitura e no canto da igreja. Santo Teodósio orou com fervor para que o Senhor o guiasse no caminho da salvação.

São Teodósio realizou muitas curas e outros milagres durante sua vida, socorrendo os necessitados. Por meio de suas orações, ele uma vez destruiu os gafanhotos que devastavam os campos da Palestina. Também por sua intercessão, os soldados foram salvos da morte, e ele também salvou os que pereciam em naufrágios e os que se perderam no deserto.

Antes de sua morte, São Teodósio convocou três queridos bispos e revelou-lhes que logo partiria para o Senhor. Depois de três dias, morreu com 105 anos. O corpo do santo foi sepultado com reverência na caverna em que vivia no início de seus atos ascéticos.

Reflexão – Santo do dia

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Santo Teodósio manteve-se firme no que sabia ser verdade, mesmo quando foi subornado com uma grande soma de dinheiro. Você se oporia a algo que sabia ser injusto, mesmo que tornasse sua vida mais difícil e menos confortável? Peça ao Senhor para fortalecê-lo para sempre defender o que é certo, justo e de acordo com a Palavra de Deus.

Oração a a São Teodósio

Deus de bondade, que fazeis tudo de bom para o ser humano e a cada um de nós acolheis com paternal afeição, concedei-nos, pela intercessão de são Teodósio, a graça de entregar em vossas mãos as nossas dificuldades e dai-nos a dom da confiança absoluta no vosso amor.

Aprenda a oração de São Jorge para se proteger e vencer na vida

Aprenda 4 preces poderosas para afastar o mal e alcançar uma graça