Os incensos possuem diversos benefícios e são muito usados entre os adeptos de diversas práticas espirituais. De forma simbólica, a fumaça do incenso representa a elevação de nossos pensamentos e preces e de todas as energias positivas, de modo que todas essas questões sejam levadas para o caminho certo. Veja os incensos para 2021 de cada signo do zodíaco.

Há diversos benefícios trazidos na utilização dos incensos, como:

A purificação energética e espiritual – podendo purificar os ambientes e pessoas para dissipar qualquer energia de baixa vibração.

A atração de boas energias – sempre que colocamos uma intenção de forma verdadeira, podemos atrair coisas boas para aquele momento e ambiente.

Auxilia com a criatividade e trabalha com o nosso emocional – ao queimar um incenso e sentir o seu aroma, isso pode desencadear várias sensações, como paz, alegria, harmonia, autoestima, criatividade, etc.

E também facilita muito para momentos que precisamos de concentração e conexão, como em práticas meditativas ou até para trabalhar – o aroma colabora para a conexão, relaxa a mente, promove o foco e ameniza a ansiedade.

Incensos recomendados para 2021

Como esse será um ano regido pelo planeta Vênus, alguns incensos importantes para todo mundo ter em casa são:

Incenso de Rosa Vermelho – desperta o amor próprio, o romance e a sensualidade. Incenso de Canela – traz autoestima, autoconfiança e abertura de caminhos. Incenso de Anis Estrelado – potencializa o magnetismo e força interior, tranquiliza a mente e traz sensação de alegria.

Incensos para cada signo em 2021

Para a maioria de nós, a fragrância é poderosamente evocativa. Certos cheiros têm o poder de nos transportar totalmente para outra época de nossas vidas ou de trazer de volta uma memória há muito esquecida. Felizmente, estamos aqui para simplificar o processo, usando os doze signos do zodíaco .

Áries – incensos para 2021

Incenso de Canela irá te impulsionar a ação e novos inícios, é um aroma perfeito para potencializar toda iniciativa e coragem ariana, além de trazer proteção e prosperidade.

Os nascidos sob este signo tendem a ser indivíduos honestos, corajosos e obstinados, o que os torna atraídos por cheiros estimulantes e ousados ​​que invadem seu espaço com conforto e calor brilhante.

Touro

Incenso de Rosas irá trabalhar o auto amor e fortalecerá a autoestima e traz força de atração e poder pessoal. Além de trabalhar o amor em suas diversas formas, já que o seu planeta regente é Vênus.

Gêmeos – incensos para 2021

Incenso de Alecrim ajuda a despertar a sua comunicação, traz alegria e clareza mental. O alecrim te dará maior disposição e conexão com tudo e todos ao teu redor.

Câncer

Incenso de Jasmim esse aroma ajuda a trabalhar a auto aceitação, conexão como amor divino e desperta a verdadeira essência da alma. Também desperta a intuição.

Leão

Incenso de Noz Moscada traz personalidade, força e brilho pessoal aonde quer que esteja. Esse incenso traz a potencia para alcançar o sucesso, ascendendo sua luz interior.

Virgem – incensos para 2021

Incenso de Eucalipto esse aroma traz a sensação de leveza e pureza. Também ajuda a estar sempre atento no trabalho, na família e nas questões domésticas.

Libra

Incenso de Calêndula desperta o charme, o bom gosto e a potencial pessoal. É um incenso que te traz criatividade e coragem.

Escorpião

Incenso de Cedro esse aroma traz energia e força para correr atrás de seus objetivos e para superar qualquer obstáculo. Te acende a disposição e coragem.

Sagitário – incensos para 2021

Incenso de Canela é um incenso que valoriza a espiritualidade. Te conecta com a sensação de liberdade e traz otimismo e expansão para vida.

Capricórnio

Incenso de Arruda para você que tem um espirito mais cauteloso, reservado e persistente, esse aroma ajuda muito. É um ótimo incenso para transmutar os pesos e cobranças da rotina.

Aquário

Incenso de Hortelã esse aroma fortalece a calma e a transformação, traz a liberdade e a leveza para você ir atrás de seus desejos sem medo. Te ajuda a manter sua mente inovadora sempre ativa!

Peixes – incensos para 2021

Incenso de Melissat tem um aroma atua no chakra cardíaco e no terceiro olho, ou seja, fortalece o coração e a intuição, promovendo profunda conexão do individuo com o universo.