Técnicas de relaxamento simples para fazer no dia a dia

Com a correria do dia a dia, muitas pessoas tendem a demonstrar sinais de estresse e ansiedade, problemas cada vez mais comuns especialmente nas grandes cidades. Em muitos casos, eles causam dores nas costas e de cabeça, tensões musculares, tonturas, queda de cabelo e outros problemas. As obrigações e compromissos deixam o tempo mais escasso e, por isso, fica complicado relaxar, olhar para dentro e, assim, ter mais qualidade de vida. No entanto, algumas técnicas de relaxamento são capazes de eliminar as tensões físicas e mentais, o que é considerado de extrema importância para manter a saúde mental e física em dia.

Tecnicamente, nosso sistema nervoso se divide em sistema simpático e sistema parassimpático. O primeiro é o que nos deixa em estado de alerta em situações de estresse, deixando a mente pronta para lutar ou fugir. Já o sistema parassimpático faz o organismo retornar ao estado de calma, diminuindo a frequência cardíaca, a adrenalina e a pressão arterial, por exemplo. As técnicas de relaxamento nos auxiliam a diminuir o estímulo do sistema simpático e ativar o sistema parassimpático.

Para aliviar e até prevenir os sintomas mentais e físicos do estresse e da ansiedade, é importante reservar um tempo para relaxar. Segundo a professora de yoga Catherine Rocha Davies, o relaxamento é um momento de desconexão dos problemas. Além disso, ela explica que “No dia a dia, nosso corpo vive no sistema simpático quase que o tempo todo. Ativar o sistema parassimpático é bem simples e pode ser feito em qualquer lugar, inclusive no trânsito ou no metrô, por exemplo.. Existem técnicas de relaxamento que são tão simples que, muitas vezes, não nos damos conta que são tão benéficas para a mente. Outras exigem um pouco mais de dedicação. Mas, independentemente da escolha, saiba que elas nos ajudam a ter uma vida mais leve e saudável.

Técnicas de relaxamento para fazer no dia a dia

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Respiração – Respirar é um ato automático, mas que, feito com atenção, é poderoso. A respiração encabeça a lista de técnicas de relaxamento porque é uma das mais simples de se fazer – em qualquer lugar e em pouco tempo. Catherine conta que “Se você fizer algumas respirações controladas durante uns três minutos, o sistema parassimpático é ativado”. Ela ensina a técnica da exalação estendida: inspire por quatro segundos, expire por oito. Sempre o dobro do tempo. E com foco somente na respiração. Faça isso por, pelo menos, três minutos.

Meditação – Com benefícios cientificamente comprovados, a meditação pode parecer uma missão complicada para alguns, mas é uma técnica de relaxamento simples e que pode ser feita em poucos minutos. “Em primeiro lugar, para ter uma meditação eficiente, precisamos nos livrar da expectativa. Meditar é reservar um tempo para estar consigo mesmo e prestar atenção no corpo”, explica a professora de yoga. Para quem tem dificuldade de desacelerar a mente para meditar, ela indica as meditações guiadas – muitas podem ser encontradas com facilidade na internet.

Beber chá – As infusões de plantas também são uma ótima pedida para relaxar. E essa técnica também é bem simples – pode ser feita em casa, no trabalho ou ao longo do dia em um café ou padaria que você encontrar pelo caminho. Os melhores chás para aliviar as tensões são os de camomila, lavanda, valeriana, melissa e passiflora. “O mais importante nesse caso é focar no momento presente. Tomar um chá de erva calmante tentando se desligar dos problemas e prestando atenção no ato em si é uma técnica de relaxamento que traz uma sensação incrível de bem-estar”, avalia a terapeuta holística Aline Soares.

Banho de ervas – Ao final do dia, muitas vezes tudo que precisamos é de um bom banho. E, naqueles dias mais estressantes e cansativos, as ervas são ótimas aliadas para relaxar a mente e o corpo. Para ser feita, essa técnica de relaxamento exige pouco trabalho. “Basta ferver água com a erva escolhida, abafar, esperar chegar a uma temperatura agradável e, depois, jogar sobre o corpo – do pescoço pra baixo – logo após o banho de higiene”, ensina a terapeuta . As ervas mais utilizadas nos banhos relaxantes são camomila, cidreira e lavanda.

Atividades físicas – Que os exercícios são importantes para a nossa saúde não é novidade para ninguém. No entanto, algumas atividades físicas podem ser consideradas técnicas de relaxamento eficazes. Nessa lista, entram tai chi chuan, yoga, pilates, caminhada, alongamento, hidroginástica, natação e dança. O importante é escolher uma atividade que agrade e promova a sensação de relaxamento e bem-estar. Prefira os exercícios ao ar livre, que nos conectam à natureza. Mas atenção: antes de começar a praticar qualquer atividade, procure um profissional de educação física para fazer uma avaliação.