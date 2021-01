De água termal a gel: 8 cosméticos refrescantes para o verão

O verão está aí, com a possibilidade de curtir a praia ou relaxar à beira da piscina. A rotina de cuidados com a pele pode ajudar a amenizar os efeitos incômodos dos dias quentes. Cosméticos refrescantes prometem conferir sensação agradável e ainda manter a hidratação e a limpeza, reduzindo a oleosidade.

Quais são os cosméticos refrescantes?

Um dos itens queridinhos da lista é a água termal, que cai bem com todos os tipos de pele e em diferentes momentos do dia. Outra indicação para o rosto são máscaras leves. O corpo pode se beneficiar com géis variados. Confira abaixo detalhes dos cosméticos refrescantes:

Água termal

Possui mais minerais em sua composição do que a versão comum do líquido e pode ser utilizada em todos os tipos de pele. “Tem ação antioxidante, calmante (proporciona alívio pós-procedimentos como peeling, barbear e depilação), refrescante, protege a pele das agressões diárias, hidrata, auxilia em casos de dermatite, psoríase, ameniza a sensação após queimaduras solares e suaviza irritações e coceiras”, informa a Adcos.

Vale aplicá-la após a higienização e antes do protetor solar e da maquiagem. O efeito refrescante é bem-vindo enquanto curte praia ou piscina, e também quando exagera no sol para aliviar a sensação de queimadura. Veja alguns produtos:

A Bruma Hidratante, da Adcos, alia água termal com ações complementares de ácido hialurônico e ectoína. Segundo a marca, a hidratação é mantida por 24 horas, além de promover ação detox, antipoluição, suavizante, antiglicante, refrescante e ainda proteger o colágeno. Pode ser usada por cima da maquiagem. Preço: R$ 95.

De acordo com a Ruby Rose, a sua Água Termal tem os seguintes benefícios: hidrata, protege e suaviza; promove luminosidade; refresca; acalma a pele sensível; repõe sais minerais; e deixa a maquiagem mais natural e ajuda a fixar. Preço: R$ 22,99.

A Água Termal Avène promete propriedades calmante, anti-irritante e suavizante. O fabricante ressalta eficácia comprovada na redução da sensibilidade da pele em apenas 5 minutos. Preço: R$ 77,99 (na Droga Raia).

Cosméticos refrescantes – Máscara facial

A rotina de beleza ganha sensação refrescante com máscaras faciais leves, que ainda atuam na limpeza da pele. Veja alguns exemplos:

A Avon oferece a Máscara Facial Refrescante O2 Clearskin. Formulada com microbolhas de oxigênio, tem textura gelatinosa, refrescando em contato com a pele e limpando os poros. Preço: R$ 15,99.

Quer sensação de frescor aliada à remoção das impurezas e combate à oleosidade? Essa é a proposta da Máscara Purificante Facial Tea Tree, da The Body Shop. Para isso, possui Caolin (argila branca) e mentol. Preço: R$ 79,90.

Outra opção é a Máscara Facial Revigorante Melão Provençal, da L’Occitane en Provence. Inspirada na textura de sorbet, é indicada para ajudar a promover uma sensação revigorante para a pele cansada (pele opaca, sem hidratação, com inchaço embaixo dos olhos). Estudo indica sensação de pele fresca após aplicação. Preço: R$ 165.

Gel

Hidratar o corpo com produtos em gel é outra boa pedida para os dias quentes do verão. Selecionamos mais cosméticos refrescantes:

O Gel Creme Desodorante Hidratante Corporal Cuide-se Bem Ativa, de O Boticário, possui em sua formulação D pantenol e vitamina E, componentes que buscam promover a hidratação e um efeito refrescante. O produto conta ainda com extrato de arnica, óleo essencial de menta e manteiga de karité. Preço: R$ 36,90.

A L’Occitane en Provence tem o Gel Refrescante Corporal Verbena Sorbet. Com extrato de verbena orgânica e óleos essenciais de limão e menta, ajuda a hidratar a pele e a conferir frescor. Preço: R$ 35.