7 dicas para servir uma garrafa de champanhe corretamente

Na virada de ano, sempre acontecem alguns rituais, um deles é estourar a garrafa de champanhe para brindar. Mas sabia que essa é a maneira errada de se abrir uma garrafa de espumante? Mesmo que seja muito comum e uma forma de celebrar, não se deve agitar a garrafa para abrir. O que mais não se pode fazer e qual a maneira correta de servir uma garrafa de champanhe?

Em entrevista à revista americana Cosmopolitan, o representante da marca de champanhe Moët Hennessy, Rich Buchanan explicou qual a maneira certa de servir champanhe, tanto no ano novo quanto em qualquer época do ano. Veja as dicas.

1 – Não sirva o copo inteiro | Servir uma garrafa de champanhe

É importante deixar um espaço para o champanhe respirar dentro do copo mesmo. Além disso, dessa forma você evita que o liquido caia e seja desperdiçado e não corre o risco de esquentar o champanhe. O espumante é gostoso gelado!

2 – Segure a taça pela haste

Buchanan explica que essa regra não tem haver com classe ou glamou. Você deve segurar a taça pela haste apenas para evitar que sua mão esquente o champanhe, caso você segura na borda no copo.

3 – Sirva sozinho ou harmonize com comida

Buchanan defende que o champanhe pode ser servido a qualquer hora ou momento, seja antes do jantar ou do almoço. Além disso, não precisa se preocupar com acompanhamentos, ele é versátil. Pode acompanhar ostras, salames, queijos, cogumelos. Você também pode tomar sem comer nada junto. A escolha é sua!

4 – Use uma tampa para a garrafa

Para manter a efervescência do champanhe você precisa tampa-lo a cada vez que servir, para que não se escape nenhuma bolha. Por isso, tenha sempre em mãos a tampa para fechar a garrafa entre um copo e outro. Dessa maneira, você poderá apreciar a primeira e a última taça igualmente.

5 – Não coloque no freezer | Servir uma garrafa de champanhe

Se você colocar a garrafa para gelar no freezer, ela corre o risco de explodir depois de 15 minutos. O champanhe deve ser servido entre 7 e 10 °C. Por isso, a maneira certa de chegar a essa temperatura é colocando a garrafa por algumas horas na parte debaixo da geladeira. Caso precise acelerar o processo, você pode colocar a garrafa em um balde com água e gelo por cerca de 40-50 minutos.

6 – Não use a tradicional taça de champanhe

Embora seja muito usada, o champanhe não deve ser servido na tradicional taça flauta. Buchanan explica que esse tipo de taça não permite que você sinta os aromas e sabores do espumante. Para isso, você deve usar uma taça de vinho branco ou uma taça tulipa.

8 – Não estoure a garrafa de champanhe

Sim, o maior ritual de ano novo não deve ser feito se você quer apreciar o champanhe dentro da garrafa. Até porque dessa maneira boa parte do liquido é desperdiçada. Buchanan recomenda que você deixe a gaiola de arame para ter maior segurança na hora de abrir. Os passos são:

Solte a gaiola de arame, para isso, gire cerca de seis vezes.

Segure a rolha com o dedão para evitar que ela escape. Com a outra mão gire devagar a garrafa.

Dessa maneira a rolha vai sair sem causar uma explosão.