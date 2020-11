2021 está chegando e que tal aprender novas versões de drinks refrescantes para o verão? São diferentes versões para variados gostos.

A tendência para 2021 é apostar em bebidas saborizadas, com frutas. O gin está cada vez mais em alta e pretende continuar no ano que vem.

Além disso, com o isolamento social, o consumo de vinho também aumentou, fazendo com que o consumidor se tornasse um pouco mais exigente na qualidade.

Então, aprender a fazer drinks refrescantes para 2021 é uma ótima ideia se você gosta de reunir os amigos ou tomar uma bebida de qualidade no final de semana.

Receitas de drinks refrescantes

O verão pede drinks refrescantes e que tragam uma sensação de conforto, ao mesmo tempo, em que pode ser um drink mais alegre e colorido.

Selecionamos algumas receitas de drinks refrescantes para você preparar no verão de 2021. Confira:

1. Gin Tônica de Cereja

Para começar, a gin tônica de cereja é um drink bem refrescante e que está em alta. Para prepará-la, você vai precisar de:

Ingredientes:

2 cerejas;

1 dose de gin;

1/2 copo de água tônica;

1 ramo de alecrim

Gelo a gosto.

Modo de preparo:

Coloque o gelo e as cerejas em um copo. Acrescente a água tônica e o gin, ao mesmo tempo, se conseguir. Por fim, misture levemente e acrescente o ramo de alecrim.

2. Moscow Mule

Apesar de ser muito conhecido, essa bebida ainda está se popularizando no Brasil. O Moscow Mule é um drink já bastante conhecido no mundo e que pode ser uma boa pedida para o verão 2021. Aprenda a fazer o drink:

Ingredientes:

1 dose de vodka;

Cubos de gelo;

1/2 parte do suco de limão;

Xarope de gengibre;

1 limão.

Modo de preparo:

Então, encha uma caneca específica com cubos de gelo. Adicione a vodka e o suco de limão. Por fim, complemente com o xarope de gengibre e uso o limão para decorar.

3. Gin tônica com tangerina e café

Apesar de parecer um sabor diferente do convencional, esse é um dos drinks refrescantes que você deve experimentar sem dúvida alguma. Um drink com um toque tropical que vai trazer aquele sabor agridoce para o paladar.

Assim, para prepará-lo, você vai precisar de:

Ingredientes:

1 dose de gin;

2 doses de água tônica;

1 colher de chá de grão de café torrado;

1 zimbro;

Gelo.

Modo de preparo:

Para começar, aqueça o grão de café no fogo. Em uma taça, coloque gelo, zimbro, tangerina e suas cascas, água tônica e gin. Por último, misture e finalize com o grão de café.

4. Clericot Tropical

Esse é um dos mais populares drinks refrescantes que nunca sai de moda. Apostar no Clericot Tropical é acertar na hora de agradar os convidados.

Então, saiba como preparar essa delícia:

Ingredientes:

1/2 garrafa de vinho branco;

1/2 romã;

Gelo;

1/2 carambola;

1 lata de água tônica;

1/2 abacaxi.

Modo de preparo:

Primeiramente, leve o abacaxi cortado para o congelado e deixe-o por 40 minutos. Corte a carambola em fatias finas e extraía o caldo. Extraía também o caldo e as sementes da romã. Por fim, faça uma camada no fundo da jarra com as fatias de carambola, as sementes e o caldo da romã e os cubos de abacaxi congelados. Acrescente o vinho e depois, os cubos de gelo.

5. Sangria com champanhe e purê de morango

Um drink com champanhe para refrescar o verão e deixar o dia com cara de celebração. O sabor do purê de morango com champanhe forma um drink sensacional.

Então, confira como preparar essa delícia:

Ingredientes:

100mL de Aperol;

500mL de espumante seco;

300mL de purê de morango e maçã verde;

1 colher de sopa de açúcar;

Suco de 1 limão;

Folhas de hortelã;

100mL de Vermouth Bianco.

Modo de preparo:

Para preparar o purê, você deve limpar e descascar as frutas. Depois, corte-as em pedaços bem pequenos. Bata-as no liquidificador, adicionando o açúcar e o suco de 1 limão. Então, peneire o purê e coloque todos os ingredientes em uma jarra, finalizando com o espumante. Decore com as folhas de hortelã que desejar.

Dessa forma, esse é um drink que nunca perde o estilo, elegante e refrescante, é uma aposta que não tem erro na hora de servir. Refrescante e delicioso, ele vai dar água na boca.

Aproveite o verão com os melhores drinks refrescantes

Agora você já sabe como preparar drinks refrescantes e deliciosos para 2021 e pode usar a criatividade para deixá-los ainda mais incríveis.

Então, como você viu, receitas de gin estão em alta e prometem fazer sucesso ainda por muito tempo. Com água tônica, a bebida ganha um toque mais tropical.

Seja para tomar sozinho ou dividir, esses drinks vão fazer sucesso no ano de 2021. Já experimentou algum desses? Tem sugestão para outros drinks refrescantes? Compartilha com a gente suas receitas!