Confira 12 receitas de drinks feitos com espumante

A bebida mais tradicional do ano novo é o espumante, o ritual envolve estourar e tomar para comemorar a virada. Contudo, nem todos são fãs de beber o champanhe puro. Por isso, existem drinks com espumante que agradam os diferentes tipos de paladares e podem ser servidos em qualquer época do ano. Confira.

1 – Mimosa | Drinks com espumante

Ingredientes

15 ml de licor Triple Sec.

45 ml de suco de laranja.

90 ml de espumante (cava Brut).

Modo de preparo

Acrescente o licor ao suco de laranja em um copo de espumante. Depois, despeje aos poucos o espumante bem gelado à mistura.

2 – Clericot

Ingredientes

1 garrafa de espumante

1 maçã picada com casca

1 kiwi

2 ameixas frescas

2 rodelas de abacaxi

Uvas a gosto

½ laranja cortada em rodelas com a casca (as frutas usadas podem variar conforme o gosto)

2 colheres (de sopa) de açúcar

1 xícara (de chá) de soda

1 dose de licor de laranja

Modo de Preparo

Primeiro, pique as frutas previamente geladas e tire as sementes. Coloque em uma jarra, acrescente o espumante, a soda e o licor de laranja. Adicione o açúcar e mexa tudo muito bem com uma colher de cabo longo. Sirva bem gelado. Dica: algumas como abacaxi e uvas verdes, podem ser congeladas, assim vão manter a bebida fresca por mais tempo.

3 – Bellini | Drinks com espumante

Ingredientes

Suco de pêssego

Espumante

Modo de Preparo

Coloque em uma taça (ou em uma jarra) uma medida de suco de pêssego para duas medidas de espumante. Adicione o espumante gentilmente sobre o suco para não perder as borbulhas.

4- Champagne sunrise

Ingredientes

4 colheres de sopa de suco de laranja

2 colheres de sopa de licor de groselha

Espumante

Modo de preparo

Coloque os ingredientes em uma taça e complete com champagne.

5 – Pink Elephant

Ingredientes

30ml de vodka

4 morangos

1 limão

1 folha de hortelã

Espumante

Modo de preparo

Coloque em um coqueteleira com gelo 3 morangos, 1 folha de hortelã, o suco de um limão e agite. Despeje a mistura em uma taça de martini, em seguida, acrescente a vodka e complete com espumante. Por fim, decore a taça com um morango e sirva.

6 – Kir Royal | Drinks com espumante

Ingredientes

Licor de Cassis;

Espumante;

1 cereja.

Modo de preparo

Coloque o Creme de Cassis na taça e complete com espumante.

7 – Old Cuban

Ingredientes

35 ml de rum

50 ml de espumante

20 ml de xarope de açúcar

25 ml de suco de limão

2 doses de Bitters

5 folhas de hortelã

Gelo

Modo de fazer

Misture o xarope, o suco de limão, o Bitters, as folhas de hortelã levemente maceradas e o rum. Depois coloque gelo, bata na coqueteleira, sirva em uma taça resfriada e adicione o espumante.

8 – Negroni Sbagliato| Drinks com espumante

Ingredientes

1 dose de Campari

1 dose de vermute vermelho

1 dose de espumante

Modo de Preparo

Misture os ingredientes e sirva em um copo baixo com muito gelo e meia rodela de laranja.

9 – Aperol

Ingredientes

3 doses de espumante

2 doses de Aperol

1 dose de água gaseificada

1 rodela de laranja para decorar

Gelo

Modo de preparo

Sirva em um copo largo com gelo, misture os ingredientes delicadamente e decore com a fatia de laranja.

10 – Margarita de espumante

Ingredientes:

Espumante

1/2 dose de tequila,

1/2 dose de licor de laranja,

Limão, sal, ramo de hortelã

Modo de preparo

Passe o limão na borda da taça de 150ml. Em seguida, vire a taça de cabeça para baixo e encoste a borda no sal, depositado em um prato. Coloque meia dose de tequila e, na sequência, a mesma quantidade de licor de laranja. Esprema meio limão e complete com o Espumante. Enfeite a taça com uma pequena fatia de limão e o ramo de hortelã. Bom proveito!

11- Mojito com espumante

Ingredientes

5 ramos de hortelã;

3 colheres de açúcar;

5 limões sicilianos;

300 ml de rum;

Gelo;

Espumante

Modo de preparo

Em uma jarra de 3 litros, adicione os ramos de hortelã, o açúcar e o limão siciliano. Em seguida, macere-os com a ajuda de um macerador de madeira ou plástico. Em seguida, é só adicionar o rum, as pedras de gelo e completar com uma garrafa (ou mais) de espumante moscatel gelado.

12 – Rossini| Drinks com espumante

Ingredientes

1 morango médio

100 ml de espumante

Açúcar (a gosto)

Modo de preparo

Em um bowl, amasse bem o morango (pode usar um mixer). Se preferir um drink mais doce, acrescente um pouco de açúcar. Em uma taça, misture o morango com o espumante, mexendo sem muita força. Para decorar, coloque um morango na taça.