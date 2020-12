12 receitas de drinks para esquecer o ano de 2020

Sabemos que 2020 não foi um ano fácil, pelo contrário, as dificuldades foram grandes. Por isso, mesmo que beber para esquecer não seja o melhor conselho para resolver os problemas, não faz mal tomar um drink de vez em quando. Em momentos difíceis pode ser uma boa pedida tomar um coquetel para relaxar um pouco. Por isso, separamos 12 receitas de drinks para você tomar no final do ano e tentar esquecer os problemas que 2020 trouxe. Confira!

1 – Mimosa

Ingredientes

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

15 ml de licor Triple Sec.

45 ml de suco de laranja.

90 ml de espumante (cava Brut).

Modo de preparo

Acrescente o licor ao suco de laranja em um copo de espumante. Despeje aos poucos o espumante bem gelado à mistura.

2 – Moscow Mule | receitas de drinks

Ingredientes

60 ml de vodka.

15 ml de suco de limão.

120 ml de cerveja de gengibre.

Modo de preparo

Primeiro, despeje a vodka e o suco de limão em uma caneca de cobre com gelo. Depois é só finalize com a cerveja de gengibre e misture delicadamente. Se quiser, enfeite com uma rodela de limão.

3 – Caipiroska picante | receitas de drinks

Essa é uma versão apimentada do drink nacional, pois ela leva uma pitada de pimenta. Contudo, na medida certa para você aproveitar o sabor. Veja como preparar:

Ingredientes

¼ de manga

2 doses de vodka

1 colher (sobremesa) de açúcar de bar

1 unidade de pimenta dedo-de-moça em tiras

Modo de preparo:

Primeiramente, coloque a manga no fundo do copo, junto com a pimenta e açúcar. Em seguida, macere os ingredientes. Depois coloque a vodka e mexa bem com a colher. Até diluir o açúcar. Finalmente, complete o copo com o gelo moído e está pronto para beber.

4 – Mojito | Drinks para esquecer 2020

Mojito é um drink de origem cubana, leva rum e hortelã. Por ser leve e refrescante é uma ótima pedida para dias quentes. Além disso, é muito fácil de fazer em casa. Confira a receita:

Ingredientes:

½ copo de água com gás ou soda

2 doses de rum

Açúcar a gosto

2 Limões

1 ramo de hortelã

Gelo a gosto

Modo de preparo:

Primeiro, adicione o ramo de hortelã e o açúcar no copo Em seguida, amasse as folhas de hortelã (cuidando para não macerar e quebrar as folhas em pedaços). Corte os limões em cruz e esprema o suco no copo. Coloque os cubos gelo e adicione as doses de rum. Depois complete o copo com água com gás ou soda. Misture os ingredientes e está pronto para tomar!

5 – Sangria | Receitas de drinks

Essa bebida é ótima para dias quentes, embora leve vinho tinto, ela é gelada e muito refrescante. Esse drink pode ser compartilhado com a família ou amigos. Ideal para tomar juntos e esquecer dos problemas.

Ingredientes:

½ garrafa de vinho tinto (375 ml)

1 lata de água tônica

½ xícara (chá) de caldo de laranja (cerca de 1 laranja-baía)

1 maçã fuji

½ abacaxi em cubos médios congelados

4 colheres (sopa) de açúcar

¼ de xícara (chá) de gim (opcional)

Gelo a gosto

Modo de preparo:

Antes de mais nada, coloque o caldo de laranja numa jarra grande e o deixe lá. Então, corte a maçã em fatias finas e coloque na jarra com o caldo de laranja. Em seguida, junte os cubos de abacaxi congelado, o açúcar e misture tudo. Leve para a geladeira e deixe por, no mínimo, 30 minutos. Por fim, adicione às frutas o vinho, a água tônica e misture. Para finalizar, uma dica é colocar os cubos de gelo no copo para servir, para não aguar a sangria.

6 – Drink com whisky | Drinks para esquecer 2020

Essa é uma versão do clássico whisky e energético, porém mais saborosa e cítrica para beber com os amigos.

Ingredientes

1 dose de whisky

Energético (marca de sua escolha)

1 Limão

Gelo a gosto

Modo de preparo:

Adicione uma dose de whisky, cerca de 200ml de energético e esprema o suco de um limão no copo. Por fim, complete o drink com gelo. Se quiser, corte uma rodela de limão para decorar o copo. Está pronto para servir!

7 – Frozen de Daiquiri

Ingredientes

100ml de rum

50ml de suco de limão

1 copo de abacaxi cortado em cubos

1 copo de gelo triturado

Modo de preparo:

Adicione todos os ingredientes em um liquidificador e bata até ficar com uma consistência de smoothie. Em seguida, sirva em copos de cocktail.

8 – Gin tônica com frutas vermelhas

Ingredientes

50 ml de gin

1 saquinho de chá de frutas vermelhas

2 doses de água tônica

Gelo

Modo de preparo

Em uma taça larga, coloque o saquinho de chá, despeje o gelo e acrescente o gin. Deixe infusionar por uns 2 minutos e em seguida complete com água tônica.

9 – Gin tônica com melancia | Drinks para esquecer 2020

Ainda falando sobre drinks com base de gin, confira essa receita refrescante com melancia.

Ingredientes

1 lata da sua água tônica preferida

cubinhos ou bolinhas de melancia (tiradas com boleador)

gelo

gelo 1 dose de gin

Modo de preparo

Em um copo de vidro alto e com bastante gelo, colocamos a melancia.

Juntamos uma dose de gin, com direito a chorinho, naturalmente.

Completamos com água tônica gelada.

À medida que bebemos, servimos um pouco mais de água tônica. Assim, o drink mantém-se borbulhante, enquanto torna-se suave, duradouro e sempre refrescante.

10 – Tequila Sun Rise

Esse é um coquetel montado, não precisa misturar, não requer prática nem habilidade, é só colocar no copo, na ordem:

Gelo

Uma dose de tequila

Meia dose de vodca (opcional)

Suco de laranja para completar o copo

Grenadine ou groselha (só um pouquinho)

11 – Pina colada | Drinks para esquecer 2020

Ingredientes

3 garrafas de suco de abacaxi concentrado (1,5 litro no total)

600 ml de rum (ou a gosto)

2 latas de leite condensado

600 ml de leite de coco

200 g de creme de leite

Modo de preparo

Misture bem todos os ingredientes. Sirva bem gelada.

12 – Negroni

Ingredientes

30 mL de vermute rosso

30 mL de Campari

30 mL de gin

2 rodelas de laranja

Gelo

Modo de preparo

Coloque o gelo e 1 rodela de laranja em um copo. Em seguida, junte o vermute, o Campari e o gin e misture as bebidas com uma colher. Termine colocando a outra rodela de laranja e sirva.