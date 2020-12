Espumantes e bons e baratos: veja opções de até R$50

Com o a virada de ano chegando, a busca por espumantes aumenta em todos os lugares do mundo. Contudo, muita gente desiste de comprar quando vê os preços altíssimos da bebida nos mercados e adegas. Mas nem sempre precisa ser assim, existem bons espumantes com preços que cabem no seu orçamento e podem estar presentes na ceia de ano novo. Portanto, separamos 10 espumantes saborosos e baratos, com preços que vão apenas até R$50 para você incrementar sua virada e comemorar com a família. Confira.

Garibaldi Chardonnay Brut | Espumantes baratos

Preço médio: R$34

Club des Sommeliers Brut Charmat

Preço médio R$ 30

Cave Amadeu Brut Rosé | Espumantes baratos

Preço médio: R$ 48,90 no Shoptime

Este é um dos mais caros da lista, contudo, vale a pena dar uma procurada a mais para comprar.

Salton Espumante Moscatel

Preço médio R$ 26

O moscatel é um tipo de vinho bem adocicado, então essa é uma ótima opção para quem gostar de um sabor mais doce nas bebidas.

Miolo Terranova espumante brut rosé

R$ 32,90 na Super Adega

Vinho Moscatel Espumante Aurora | Espumantes baratos

Preço médio: R$32

Salton Reserva Ouro

Preço médio: R$34,90

Nero Celebration Brut

Preço médio: R$45

Amitié Brut | Espumantes baratos

Preço médio: 45

Espumante Hermann Bossa Brut nº 1

Preço médio R$48