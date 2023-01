Incêndio atinge no aeroporto Galeão no Rio? Entenda o que aconteceu

Um galpão localizado no terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, está em chamas desde o início da tarde desta quarta-feira, dia 18 de janeiro. O aeroporto fica na Ilha do Governador, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.

O que aconteceu no aeroporto do Galeão?

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, de acordo com o G1, o Quartel da Ilha do Governador foi acionado às 13h46, horário local, para atender a ocorrência no aeroporto Galeão. Não foram divulgadas informações sobre feridos, mas de longe é possível notar a presença de fumaça densa e preta no local.

Por causa da quantidade de fumaça no céu da área, o Centro de Operações Rio (COR) usou o Twitter para divulgar imagens e pedir aos motoristas que passam pela região tenham cuidado ao trafegar na Linha Vermelha. Diversos internautas comentaram nas redes sociais que é possível ver a nuvem de fumaça a partir de diferentes pontos da cidade.

De acordo com a administradora do aeroporto, o incêndio acontece em um terminal de cargas do aeroporto Galeão, mas ainda não há informações de prejuízo em voos, como cancelamentos ou problemas em partidas ou chegadas.