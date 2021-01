Operação retira uma tonelada de lixo próximo ao Museu do Amanhã

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) realiza uma operação de limpeza diariamente em volta do Museu do Amanhã, na Praça Mauá, região central da capital fluminense. Na última sexta-feira (8), a Comlurb retirou do local cerca de uma tonelada de resíduos por dia. A informação é que, em média, esta é a quantidade diária de lixo que os garis removem em cada ação.

Praça Mauá sofre com uma tonelada de lixo por dia

Os resíduos são descartados irregularmente em rios, praias e canais, e acabam desaguando na Baía de Guanabara em virtude das correntes marítimas e de vento. O serviço é realizado diariamente com o auxílio de um ecoboat. O lixo recolhido é descarregado na Praça XV duas vezes ao dia, no fim da manhã e no fim da tarde, sendo ensacado e encaminhado para o Ecoparque do Caju, onde os materiais recicláveis são separados e entregues a cooperativas de catadores.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Inauguração do Museu do Amanhã

O Museu do Amanhã é um museu de ciências aplicadas que explora as oportunidades e os desafios que a humanidade terá de enfrentar nas próximas décadas a partir das perspectivas da sustentabilidade e da convivência.

É importante ressaltar que o museu foi inaugurado em dezembro de 2015, durante o segundo mandato de Eduardo Paes na Prefeitura do Rio. O prefeito, que foi reeleito na eleição municipal de 2020, é um grande entusiasta da Zona Portuária e tem como um de seus principais objetivos no retorno ao comando do Poder Executivo Municipal dar continuidade à revitalização da região, iniciada em sua gestão anterior.

Leia também no DCI: