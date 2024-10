Qual número do Eduardo Paes para prefeito do RJ na eleição 2024?

Nesse domingo, 6 de outubro, os eleitores vão às urnas para eleger o novo Prefeito do Rio de Janeiro. O atual prefeito, Eduardo Paes, é um dos candidatos. Veja o número.

Número do Eduardo Paes

Em 2024, o candidato Eduardo Paes (PSD) disputa a prefeitura do Rio de Janeiro com o número 55. No domingo, a ordem de votação começa com vereador e depois prefeito. Se houver segundo turno, o número continuará o mesmo.

Ao todo, a cidade do Rio de Janeiro tem nove candidatos. Os números são:

Alexandre Ramagem - 22 - PL

Carol Sponza - 30 - NOVO

Cyro Garcia - 16 - PSTU

Eduardo Paes - 55 - PSD

Henrique Simonard - 29 - PCO

Juliete Pantoja - 80 - UP

Marcelo Queiroz - 11 - PP

Rodrigo Amorim - 44 - UNIÃO

Tarcísio Motta - 50 - PSOL

Candidatos a vereador

Como ver o número dos candidatos pela internet

É possível consultar o número dos candidatos para a prefeitura de SP e Câmara Municipal por meio do sistema DivulgaCand (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/home), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Neste endereço os eleitos poderão checar informações de propostas de mandato, prestação de contas, e outras informações que podem auxiliar as cidadãs e os cidadãos na decisão do voto.

