9 de julho é feriado ou ponto facultativo? Quais cidades celebram?

O calendário de feriados nos últimos anos passou por uma série de mudanças por causa da pandemia. Mas os paulistas podem se preparar para uma folga, já que 9 de julho é feriado. Sim, por lei, 9 de julho é feriado no Estado de São Paulo, e não ponto facultativo.

9 de julho é feriado em quais cidades?

O feriado de 9 de Julho é comemorado apenas nas cidades do Estado de São Paulo. A data foi instituída pela Lei Federal n. 9.093, de 12 de setembro de 1995, sancionada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre feriados, determina que a data magna do Estado, fixada em lei estadual, feriado civil.

Assim sendo, no Estado de São Paulo, o então Deputado Guilherme Gianetti apresentou o Projeto de Lei n. 710/1995, que deu origem a Lei Estadual n. 9.497, de 05.03.1997, instituindo o dia 9 de julho como feriado civil do Estado.

Portanto, as atividades das cidades paulistas podem sofrer alteração, como no horário de funcionamento do comércio e transporte público. Já o próximo feriado nacional vai demorar um pouco mais, só dia 7 de setembro, em comemoração a Independência do Brasil. Em 2022 a data vai cair em uma quarta-feira.

O que se comemora no dia 9 de julho em São Paulo?

Em 9 de julho comemora-se a deflagração da Revolução Constitucionalista de 1932, que tentou derrubar o então presidente Getúlio Vargas, e é considerada a data magna do Estado.

O feriado comemora o início da Revolução Constitucionalista, quando o Estado de São Paulo organizou um levante para derrubar o governo de Getúlio Vargas .

A Revolução, episódio que também foi chamado de “Guerra Paulista”, é considerado o mais importante movimento ocorrido em São Paulo e o último grande combate armado do Brasil.