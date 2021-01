As primeiras doses da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, já foram aplicadas neste domingo (17), na sede do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Veja como será a Vacinação no Brasil:

Quem será vacinado primeiro?

No primeiro momento a vacina deverá atender os profissionais de saúde que estiveram na linha de frente na pandemia da Covid-19, ou seja, os destinos das primeiras doses da CoronaVac serão para os hospitais públicos. Só neste domingo, as primeiras 112 doses foram aplicadas.

A primeira pessoa a receber a vacina foi a na enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos. O momento aconteceu logo após a autorização da Anvisa para uso emergencial. O governador João Doria (PSDB) acompanhou o momento de perto e se emocionou. Ele também afirmou que o dia foi de vitória e “triunfo da vida contra os negacionistas”, esta última interpretada como indireta ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Qual destino das primeiras doses da CoronaVac?

Agora a vacina CoronaVac será distribuída para hospitais do estado de São Paulo como experimentação e uso emergencial. Os Hospitais da Clínicas de São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas (da Unicamp), Botucatu (da UNESP), Marília (FAMEMA) e Hospital de Base de São José do Rio Preto, serão os primeiros a receberem as primeiras doses.

Na sequência, a CoronaVac será enviada para os demais hospitais públicos e privados, segundo afirmou João Doria. A partir desta segunda-feira (18), o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP irá dar início a uma megaoperação para vacinar 30 mil funcionários da saúde.

A partir do dia 25 de janeiro, os primeiros grupos de pessoas que receberão a vacina são os trabalhadores de saúde, indígenas e quilombolas no estado. Em seguida pessoas acima de 75 anos (a partir de 8 de fevereiro); pessoas de 70 a 74 anos (a partir de 15 de fevereiro); pessoas de 65 e 69 anos (a partir de 22 de fevereiro) e de 60 a 64 anos (a partir de 1º de março). A segunda dose é aplicada 21 dias após a primeira.

Fase 1 | Vacinação no Brasil

Trabalhadores da saúde

Idosos com 75 anos ou mais

Idosos com 60 anos ou mais que vivem em asilos

Indígenas

Fase 2 | Vacinação no Brasil

Idosos de 60 a 74 anos

Fase 3 | Vacinação no Brasil

Pessoas com comorbidades

Fase 4 | Vacinação no Brasil

Professores

Policiais

Profissionais de salvamento

Funcionários do sistema prisional

Pessoas privadas de liberdade

Governo de Bolsonaro sobre a distribuição da vacina

Em comunicado oficial, o ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Eduardo Pazuello, mandou uma indireta para João Doria, que pretende disputar a ocorrida eleitoral com Bolsonaro em 2022.

“Senhores governadores, não permitam movimentos político-eleitoreiros se aproveitando da vacinação em seus estados. O nosso único objetivo neste momento tem de ser o de salvar mais vidas, e não o de fazer propaganda própria”, afirmou Pazuello.

Flávio Bolsonaro (Republicanos) comentou publicamente sobre as primeiras doses da CoronaVac aplicadas neste domingo (17). “Grande dia! Agora que a Anvisa aprovou o uso emergencial de duas vacinas contra a COVID-19, elas serão gratuitas e não obrigatórias a todos os brasileiros! Com responsabilidade, vamos continuar recuperando o Brasil, salvando vidas e empregos”, escreveu ele.