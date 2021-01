Aniversário de São Paulo: veja o que abre e o que fecha no feriado

Dia 25 de janeiro de 2021 é aniversário de São Paulo e a metrópole vai completar 467 anos de história. Esta foi a data em que, em 1554, foi fundado o Colégio dos Jesuítas, que fica bem no centro da cidade, entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú. Por isso, a próxima segunda vai ser feriado na capital, porém apenas na cidade de São Paulo, já que é uma comemoração municipal.

Festividades aniversário de São Paulo

Nos últimos anos, a cidade de São Paulo tem recebido festividades e feito comemorações no dia de seu aniversário. Contudo, por conta da pandemia, este ano os eventos com aglomerações estarão suspensos. Por exemplo, as atrações musicais que costumam ser apresentadas em vários pontos da cidade não poderão acontecer na próxima segunda. Em 2020, foram cerca de 150 pontos nas ruas e equipamentos culturais com shows, cinema, dança, teatro e circo.

O que abre e o que fecha?

Além disso, os postos de atendimento público, como Detran, Procon ou Poupatempo, dentre outros, não vão funcionar no dia 25 de janeiro.

Saúde

Segundo o site da prefeitura, os hospitais, prontos-socorros, Assistências Médicas Ambulatoriais (AMA) 24h e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), funcionarão o dia todo, de forma ininterrupta.

Já as unidades AMA 12h, com atendimento de segunda a sábado, inclusive feriados e pontos facultativos, atenderão das 7h às 19h. Já as AMA/UBS Integradas com atendimento de segunda a sábado, inclusive feriados e pontos facultativos, funcionarão no dia 25 das 7h às 19h, apenas com pronto atendimento na parte que corresponde à AMA.

Os Centros de Atenção Psicossocial III (CAPS III) que atendem 24h funcionarão apenas com demandas internas, não estarão abertos ao público. Já o CAPS AD IV Redenção estará aberto ao público no feriado de aniversário da cidade.

As Unidades de Vigilância em Saúde (UVIS) fecharão no dia 25 de janeiro, assim como as Unidades Básicas de Saúde (UBS), a Rede Municipal Especializada em Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)/Aids, as AMA Especialidades, Ambulatórios de Especialidade (AE) e os Hospitais Dia.

Os hospitais veterinários das zonas Norte, Leste e Sul vão fechar no dia 25 de janeiro. A prioridade será atender urgência e emergência.

Comércios – Aniversário de São Paulo

Como o feriado do Aniversário de São Paulo é facultativo, os comércios, bares e restaurantes podem decidir se vão abrir ou não. Fica a critério de cada estabelecimento. Mas é preciso seguir os horários e restrições impostos pela fase amarela do plano de contenção do coronavírus.