Veja como será o cadastro para vacinação contra covid em São Paulo

O Governo de São Paulo lançou neste domingo (17) o site Vacina Já, no intuito de acelerar a campanha de vacinação contra o COVID-19 no estado. No site, todas as pessoas aptas a receber a vacina do Butantan podem fazer um pré-cadastro.

De acordo com o estado, o pré-cadastro não é um agendamento, mas vai garantir um atendimento mais rápido nos locais de vacinação e evitar a formação de aglomerações.

Quem deve fazer o cadastro para a vacinação?

O governo estadual vai vacinar a população com a vacina CoronaVac, aprovada ontem (17) pela Anvisa e já aplicada em alguns profissionais de saúde. Nesta primeira etapa, o grupo prioritário é formado por profissionais de saúde e indígenas. Caso você se encaixe em um desses grupos, você deve fazer seu cadastro. Em nota, o governo explica que o pré-cadastro não é um agendamento, mas foi criado para garantir um atendimento mais rápido nos locais de vacinação e evitar a formação de aglomerações. O governo ainda afirma que o fornecimento das informações é opcional, mas que a participação de cada um vai ajudar toda a sociedade.

Quem não conseguir fazer o pré-cadastro não precisa se preocupar, pois a vacinação também será feita sem ele. Apenas será necessário fazer o cadastro completo na unidade de vacinação. A maior parte dos profissionais de saúde vai receber a vacina nos seus locais de trabalho.

Como fazer o cadastro para a vacinação em São Paulo?

Em primeiro lugar, acesse o site www.vacinaja.sp.gov.br Clique em pré-cadastro Preencha seus dados pessoais, como Nome Completo, data de nascimento, CPF, Endereço, e-mail e celular.

Aprovação da CoronaVac

Com cinco votos favoráveis de todos os diretores da Anvisa à autorização do uso emergencial da CoronaVac, a vacina foi aprovada no Brasil contra a Covid-19. A vacina foi desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech. No entanto, vacinas aprovadas para uso emergencial só podem ser usadas em um público alvo pré-definido e durante um prazo pré-determinado. Neste caso, os primeiros vacinados serão os profissionais de saúde e populações indígenas. Além disso, a responsabilidade, neste primeiro momento, é do poder público. O Estado proíbe que as vacinas de uso emergencial sejam ministradas por clínicas privadas, apenas o SUS pode fazer a aplicação.

Qual a eficácia da CoronaVac?

A CoronaVac atingiu uma eficácia geral de 50,38% nos estudos realizados no Brasil. A porcentagem está acima dos 50% necessários no mundo todo, pelas normas da OMS, para considerar um imunizante proficiente. Porém, a vacina apresentou 78% de eficácia em casos leves da Covid-19 e 100% de pacientes moderados, graves ou mortos — isso significa que nenhum participante que tomou o imunizante teve complicações graves com o vírus. Em suma, ao tomar a CoronaVac, a pessoa possui 50% de chance de não se infectar com o vírus. Se for infectada, 78% de chance de apenas apresentar sintomas leves da doença e não precisar de auxílio médico. A pessoa terá 100% de chance de não apresentar a forma grave da doença ou morrer.

Quem será vacinado primeiro em todo o estado?

No primeiro momento a vacina deverá atender os profissionais de saúde que estiveram na linha de frente na pandemia da Covid-19, ou seja, os destinos das primeiras doses da CoronaVac serão para os hospitais públicos. Só neste domingo, as primeiras 112 doses foram aplicadas. A primeira pessoa a receber a vacina foi a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos. O momento aconteceu logo após a autorização da Anvisa para uso emergencial.

Quando começa a vacinação em São Paulo?

Após a liberação pela Anvisa da CoronaVac e Oxford, a campanha de vacinação contra a covid em São Paulo começa dia 18 de janeiro de 2021. Nesta fase, somente profissionais de saúde e indígenas serão imunizados. O calendário continua no dia 25 de janeiro para os seguintes grupos:

Pessoas acima de 75 anos Pessoas de 70 a 74 anos Pessoas de 65 e 69 anos Pessoas 60 a 64 anos (a partir de 1º de março). A segunda dose é aplicada 21 dias após a primeira.

Horário de vacinação em São Paulo

O horário de vacinação será das 7h às 19h, e os postos vão funcionar 12 horas por dia. Cada profissional de saúde receberá duas doses da vacina do Butantan, com intervalo de 21 dias entre cada aplicação, conforme prevê o Plano Estadual de Imunização (PEI).

A partir do dia 25 de janeiro, o calendário segue outro esquema e é ampliado para 5.200 postos de vacinação já existentes.