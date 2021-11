Caixa vende imóveis online até 20/12; veja como comprar

A Caixa vende imóveis online até o dia 20 de dezembro de 2021. A vantagem é que a transação está livre de qualquer despesa que esteja atrasada, como condomínio e IPTU. Essas contas são quitadas pela Caixa.

Os imóveis foram retomados pelo banco e são vendidos no estado de conservação e ocupação em que se encontram.

Caixa vende imóveis online – Como comprar

Os interessados em comprar um imóvel da Caixa deve acessar o site www.caixa.com.br, selecionar o estado e cidade que deseja fazer negócio e escolher a unidade desejada. Em seguida será preciso apresentar uma proposta a partir do valor mínimo de venda registrado na página do imóvel selecionado.

A proposta de maior valor no instante em que o cronômetro chega a zero é considerada vencedora. O cliente é avisado do resultado por e-mail.

Em caso de financiamento, a venda pode ser intermediada por um corretor credenciado e ser contratada em um Correspondente Caixa Aqui. Para isso, basta selecionar a opção no momento de preencher a proposta. A comissão ao corretor é paga pelo banco.

Os Imóveis podem ser financiados com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) em até 100% do valor da proposta e com prazo de até 35 anos para quitação. São quatro opções de linhas de financiamento imobiliário com recursos do SBPE: TR, IPCA, Poupança Caixa e Taxa Fixa.

Outra opção de financiamento com recursos do FGTS é pelo Programa Casa Verde e Amarela, do Governo Federal. Para isso, o interessado precisa se enquadrar nos seguintes parâmetros: renda familiar de até R$ 7 mil; imóvel com valor de compra e venda de até R$ 264 mil, com taxas nominais que variam entre 4,25% a 7,66% ao ano, tarifa de 1,5% sobre o valor de financiamento e, a partir de 16 de novembro de 2021, possibilidade de financiamento de até 100% do valor de compra e venda, limitado a 90% do valor de avaliação (exclusiva para os imóveis Caixa).