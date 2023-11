Caravana de Natal Coca-Cola 2023: datas e cidades

O Natal está chegando! Um dos eventos mais tradicionais desta época é a Caravana de Natal Coca-Cola, que percorre 70 cidades de 7 estados do Brasil a partir de dezembro com seus caminhões iluminados e temática natalina. Serão 58 dias de percurso, finalizado na fábrica da companhia em Curitiba.

Em quais cidades Caravana da Coca vai passar?

O roteiro da Caravana de Natal Coca-Cola 2023 começa na Região Sul, passando pelos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O trajeto segue para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul e retorna para o Sul, finalizando o trajeto no Paraná. O percurso dos caminhões começou em 29 de outubro, domingo, e termina em 23 de dezembro, sábado.

Para saber se a sua cidade o horário e a rota divulgados, visite o site oficial da Coca-Cola (https://www.coca-cola.com.br/natal) e procure pelo seu município de residência no campo de busca. A hora em que os caminhões vão passar pelas ruas aparecerá em baixo do nome da cidade selecionada. Mais caravanas serão incluídas nos próximos dias.

Nem todos os caminhos que serão percorridos e os respectivos horários foram disponibilizados. A marca informa que os trajetos podem sofrer alterações sem aviso prévio, por isso, é importante se manter atento no site

Rio Grande do Sul

29/10 - Passo Fundo

30/10 - Santa Maria

31/10 - Pelotas

1º/11 - Canoas, Cachoeirinha e Gravataí

3/11 - Farroupilha e Caxias do Sul

4/11 - Gramado e Canela

5/11 - Esteio, Sapucaia do Sul, Novo Hamburgo e São Leopoldo

6/11 - Porto Alegre

Santa Catarina

7/11 - Criciúma e Tubarão

8/11 - São José e Florianópolis

9/11 - Antonio Carlos e Biguaçu

10/11 - Itajaí e Balneário Camboriú

11/11 - Blumenau

12/11 - Joinville

São Paulo

14/11 - São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul

15/11 - Osasco e Guarulhos

16/11 - Mogi das Cruzes

17/11 - São José dos Campos

18/11 - Cosmópolis e Americana

19/11 - Indaiatuba

20/11 - Sumaré

21/11- Campinas

22/11 - Jundiaí

23, 24 e 25/11 - São Paulo

Minas Gerais

27/11 - Divinópolis

28/11 - Betim e Contagem

29/11 - Belo Horizonte

30/11 - Itabirito

1º/12 - Juiz de Fora

Rio De Janeiro

2/12 - Teresópolis e Petrópolis

3/12 - Porto Real e Volta Redonda

São Paulo

5/12 - Cubatão e Praia Grande

6/12 - São Vicente e Santos

8/12 - Bauru

9/12 - Marília

10/12 - São José do Rio Preto

11/12 - Araçatuba

12/12 - Regente Feijó e Presidente Prudente

Mato Grosso do Sul

14/12 - Campo Grande

15/12 - Dourados

Paraná

17/12 - Foz do Iguaçu

18/12 - Cascavel

19/12 - Maringá

20/12 - Cambé e Londrina

22/12 - Ponta Grossa

23/12 - Curitiba

O que é a Caravana de Natal da Coca?

A Caravana de Natal Coca-Cola 2023 é uma ação de marketing da companha que celebra a magia do Natal através de caminhões itinerantes que passam por várias cidades. Os veículos são todos decorados e iluminados com a temática natalina, e promovem ações com as pessoas que assistem aos desfiles nas ruas.

Neste ano, serão cinco caminhões VW, além de ambientes instagramáveis, ilusionismo, dois espaços de cenografia e ativações com inteligência artificial. A marca também tem ações de ESG (sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa) que incluem utilização de placas de energia solar, compensação de carbono e uso de materiais recicláveis nos veículos. Desta vez, as caravanas serão dirigidas por mulheres.

Entre as atrações da Caravana de Natal Coca-Cola 2023, está a presença do Papai e Mamãe Noel, que vão saudar o público o junto a uma mesa cheia de guloseimas. Os personagens estarão posicionados em um coreto iluminado com efeitos de neve.

O público também conferir outras ações de interatividade através do aplicativo oficial Natal Coca-Cola, que contará com jogos de “realidade aumentada” e a função Postal Encantado, na qual será possível gerar cartões natalinos para enviar aos amigos e família.

A Caravana de Natal Coca-Cola 2023 ocorre desde 1995 e se expandiu para várias partes do mundo. Em alguns países, também costumam fazer parte da Caravana apresentações musicais e distribuições de brindes, como garrafas da própria Coca-Cola. A campanha é uma maneira da marca manter um contato mais próximo com os consumidores durante a temporada de Natal e criar um ambiente festivo.