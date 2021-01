Chuva forte em São Paulo colocam a cidade em estado de alerta

Depois das fortes chuvas e raios que atingiram toda a cidade de São Paulo na noite de ontem (25), a CGE colocou a capital em estado de alerta.

O aniversário de São Paulo foi marcado pelas temperaturas altas, que chegavam a 31°C. O calor combinado à umidade provocou tempestades na cidade durante a noite. Os temporais causaram alagamentos e transbordamentos de rios na região.

Alagamentos

A chuva começou por volta nas 19h nas regiões centrais da cidade e se espalhou rapidamente por toda São Paulo. Entre 19h30 e 20h30, o Cemaden registrava acumulados de 15 mm a 30 mm na cidade de São Paulo.

A CGE informou que houve alagamentos intransitáveis no Anhangabaú e na rua Manuel Dutra (praça 14 Bis), na Bela Vista, no centro da cidade, nos bairros do Limão e Casa Verde, na zona norte, e na Barra Funda, zona oeste. No Anhangabaú, a enchente havia abaixado por volta de 21h40.

Segundo reportagem do UOL teriam ocorridos alagamentos em Santa Cecília, Higienópolis e na região da avenida Brigadeiro Luís Antônio, próximo ao Parque do Ibirapuera. No Largo da Santa Cecília, em frente à estação da Linha-3 Vermelha do Metrô, uma árvore caiu ao lado da paróquia local.

O maior índice de chuvas foi registrado nos bairros do Campo Limpo, M’Boi Mirrim e Parelheiros, localizados na Zona Sul.

Mais alertas

Além dos alagamentos, foi registrado um transbordamento do córrego Saracura, na Avenida 9 de Julho, das 21h12 às 21h40. Outros locais ficaram em estado de alerta.

O Corpo de Bombeiros registrou cinco chamados para resgatar pessoas ilhadas até a madrugada de hoje (26).

Durante a tempestade, um caminhão que transportava galinhas tombou na Rodovia dos Bandeirantes.

As tempestades contaram com a presença de bastante vento. O aeroporto de Congonhas registrou rajadas de vento de 44 km/h às 20h28. No campo de Marte, a visibilidade chegou a ficar em apenas 1000 metros, por conta do temporal.

Tempestade elétrica, inclusive interferindo no vídeo, muito vento e chuva forte na região da Consolação. Já se ouvem muitas sirenes.#chuvaSP pic.twitter.com/BTJaq7G0Kb — @meunomenaoezoyd (@meunomenaoezoyd) January 25, 2021

Chuvas continuam em São Paulo

Segundo o site de meteorologia Climatempo, hoje (26) o sol aparece forte por várias horas e as pancadas de chuva voltam a ocorrer à tarde e à noite. Há também risco de chuva forte sobre a Grande São Paulo. Como janeiro é verão, essas chuvas rápidas e de forte intensidade são comuns. Mas podem causar estragos significativos, como alagamentos e quedas de arvores.

Na quarta-feira (27) o dia deve ser de calor e provavelmente vai contar com mais pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Por isso, é preciso tomar cuidado, pois novos alagamentos podem ocorrer.

Cuidados – Chuva São Paulo

Veja os cuidados que o CGE recomenda que se tenha durante uma tempestade, com riscos de alagamentos e enchentes.