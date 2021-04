Como fazer o pré-cadastro de vacinação pelo WhatsApp em São Paulo

Os moradores de São Paulo agora contam com mais um recurso para fazer o pré-cadastro de vacinação. O governo estadual firmou uma parceria com o aplicativo de mensagens WhatsApp para poder deixar o processo mais fácil e acessível a população.

O atendimento vai funcionar por meio de um chatbot, que é um software robô simula a conversa com um atendent. O pré-cadastro de vacinação não é obrigatório, mas agiliza em até 90% o tempo gasto no cadastro presencial. Com isso, o processo se imunização ocorre de forma mais ágil.

“O uso do WhatsApp como canal de comunicação para o pré-cadastro da vacinação reforça o compromisso da empresa em conectar, de forma simples e rápida, seus usuários com fontes confiáveis e acessíveis de informação no combate à pandemia. A interface amigável e já conhecida do aplicativo trará mais fluidez para a aplicação das vacinas. Seguimos trabalhando para oferecer mais serviços e utilidade ao cidadão pelo canal do Estado de São Paulo no WhatsApp”, disse Dario Durigan, Head de Políticas Públicas do WhatsApp no Brasil.

Como fazer o pré-cadastro de vacinação pelo WhatsApp

Confira no passo a passo a seguir como que é feito o pré-cadastro de vacinação pelo WhatsApp em São Paulo.

Primeiro, adicione o número +55 11 95220-2923 à agenda do seu celular para conversar no WhatsApp. É possível acessar também pelo endereço wa.me/5511952202923?text=oi. Em seguida, envie uma mensagem com “oi” para o contato pelo mensageiro; Na conversa, o robô enviará uma lista com oito opções. Para selecionar a opção de cadastro, basta digitar a letra “B” e enviar. Na mensagem seguinte será necessário clicar em “Aceito” ao ser questionado sobre o compartilhamento de informações pessoais para realizar o pré-cadastro de vacinação. Em seguida, informe o seu nome completo. Após o envio, confirme na opção “Sim”. Logo após, digite qual é a sua data de nascimento. Informe o CEP de sua residência. Com isso, o endereço aparecerá na tela. Caso esteja tudo certo, clique em “SIM”. O passo seguinte é informar o endereço de e-mail. Feito isso, o robô vai pedir a confirmação do seu número de telefone. O último dado que precisa ser fornecido é o CPF. Antes de finalizar, verifique se as informações fornecidas estão certas e aperte em “Sim, confirmo” para enviar o seu pré-cadastro de vacinação.

O pré-cadastro de vacinação ainda continua sendo feito normalmente também pelo site Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br). Segundo dados do governo estadual de SP, até a última quarta-feira (07), cerca de 4,9 milhões de pessoas já efetuaram o pré-cadastro no site.

Leia mais notícias em DCI.