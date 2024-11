Como votar nas eleições da OAB SP 2024 online

As eleições da OAB SP para a presidência ocorrem nesta quinta-feira, 21 de novembro de 2024, e pela primeira vez que o pleito será realizado integralmente online. Advogados inscritos na seccional paulista poderão participar da votação das 9h às 17h, horário de Brasília.

Saiba como votar

Para participar das eleições da OAB SP 2024, os advogados devem acessar https://eleicoes2024.oabsp.org.br/. Clique em “votar” e em seguida identifique-se com o número do CPF. Depois será necessário fazer uma nova identificação, seja com o certificado digital ou em nuvem, receber código ou identificação facial.

Feita a identificação, a próxima página será para a escolha da chapa dos candidatos.

Cada chapa é composta por candidatos aos cargos de presidente, vice-presidente, secretários e tesoureiro, além de conselheiros seccionais e federais. O advogado deverá selecionar a chapa de sua preferência e confirmar o voto conforme as instruções apresentadas na plataforma.

Podem votar todos os advogados regularmente inscritos na OAB-SP e com a anuidade em dia estão aptos a votar.

Importância da participação eleições da OAB SP

A participação dos advogados nas eleições da OAB-SP é fundamental para a representatividade e fortalecimento da classe. A escolha da nova diretoria influenciará diretamente as diretrizes e ações da entidade nos próximos anos, impactando a advocacia paulista e nacional.

Para mais informações sobre as chapas concorrentes e detalhes do processo eleitoral, os advogados podem acessar o site oficial da OAB-SP ou entrar em contato com a seccional.

>> Quando inaugura a árvore de Natal no Ibirapuera 2024