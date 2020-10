Conheça Santa Cecília e saiba porque é o bairro queridinho pelos hipsters

A região central de São Paulo é uma das mais interessantes, pois consegue consegue mostrar a arquitetura antiga da cidade e novas tendências culturais da população paulistana. Um dos bairros principais bairros localizados nessa região é o da Santa Cecília. Embora enfrente alguns problemas urbanísticos, a região vem passando por transformações que podem ser positivas para a área.

Conheça abaixo mais sobre a Santa Cecília:

A história do local

A fundação oficial do bairro de Santa Cecília foi no ano de 1860, quando moradores da região central de São Paulo pediram licença à prefeitura para construir um templo em homenagem à Santa Cecília, conhecida como padroeira dos músicos. Após sua inauguração um ano depois, o loteamento da região começou a crescer e diversas famílias começaram a instalar-se no local.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Seu principal boom ocorreu entre as décadas de 1930 e 1950, quando diversos edifícios e sobrados históricos começaram a ser construídos. Santa Cecília foi um dos bairros mais escolhidos por imigrantes italianos, portugueses e espanhóis. Como resultado dessa mistura, o bairro até hoje é impactado por uma realidade multicultural.

A localização do bairro de Santa Cecília

O bairro de Santa Cecília está localizado no Centro da cidade de São Paulo. O trânsito no local nem sempre é dos melhores, mas seus moradores possuem fácil acesso às avenidas Pacaembu, Angélica e Higienópolis. Certamente outro marco da região é o Elevado Presidente João Goulart, ou Minhocão. O elevado é uma importante via para o deslocamento daquela região, mas gerou uma série de insatisfações aos moradores da região – a demolição do Minhocão é defendida por eles.

A Santa Cecília permite fácil acesso à estação Marechal Deodoro (linha vermelha do Metrô de São Paulo), uma ótima opção para quem opta pelo transporte público. O bairro é ideal também para estudantes que desejam estar próximos de faculdades como Mackenzie, FAAP, PUC e outras.

Qual o custo para viver lá?

Em média, um apartamento com 2 dormitórios custa cerca de R$ 6.812 por m². Por conta com a proximidade do bairro nobre de Higienópolis, alguns moradores se queixam online do preço dos comércios, mas a Santa Cecília possui diversas opções de comércio local para todos os tipos de bolso.

Como é morar neste bairro? O que fazer em Santa Cecília?

A experiência dos moradores da Santa Cecília varia, pois o próprio bairro é muito diferente entre suas partes próximas de Higienópolis e seu trecho ao lado do Minhocão. Geralmente, quem mora perto de Higienópolis elogia a organização da região e sua grande quantidade de comércios como o Shopping Pátio Higienópolis e alguns cafés. Já para os moradores próximos do Minhocão, a segurança de poder andar a pé é um dos quesitos que mais preocupa. Além disso, a região próxima do elevado possui um aspecto mais degradado.

Contudo a região tem passado por uma renovação por conta de seu moradores, geralmente jovens e mais descolados. Outro ponto que pode ajudar na revitalização da área é o debate sobre o futuro do Minhocão – dividido entre demolição, transformação em parque ou desativação parcial.

Os “Santa Ceciliers”, como foram apelidados os novos moradores, trouxeram ao bairro novos bares e restaurantes coloridos, com influência de uma cultura mais globalizada e muita MPB. Inclusive, dois dos principais restaurantes ou bares da região possuem a música como um forte. Um deles é o Conceição Discos, um lugar interessante que mistura a venda de LP’s com um restaurante responsável por pratos coloridos e recheados de sabor. O outro é o Caracol Bar, um espaço industrial com deliciosos drinks e DJ’s convidados que comandam um sistema de som analógico. Certamente estes estabelecimentos mostram a nova cara do bairro e fazem jus ao nome da padroeira dos músicos.