Covid-19 em SP: hospitais particulares lotam pós festas de fim de ano

Covid-19 em SP – Duas semanas após as festividades de fim de ano, hospitais da rede privada de São Paulo registram taxa de ocupação superior a 90%. Na rede municipal, ao menos dois hospitais não têm mais leitos de enfermaria.

Antes mesmo do Natal, infectologistas previam o caos hospitalar e a superlotação nas enfermarias que tratam a Covid-19 em SP. Parte do caos hospitalar se deu por conta das aglomerações nas praias, hotéis e festas de Ano Novo. Entre os principais hospitais privados da capital aponta uma elevação expressiva na rede particular.

Covid-19 em SP nos hospitais particulares

Hospital Israelita Albert Einstein

No Albert Einstein, um dos principais hospitais da rede privada de São Paulo, os leitos comuns que tratam o coronavírus está com 93% de lotação.

Já a ocupação das Unidades de Tratamento Intensivo – UTIs e semintensiva para Covid-19 está com 84% cheia. São 62 pacientes para 74 leitos. Em novembro, o hospital já demonstrava preocupação com a alta de internações, quando possuía 68 pacientes confirmados com Covid-19 em SP internados.

Hospital Sírio-Libanês

Na segunda-feira (11), o Hospital Sírio-Libanês tinha 174 pacientes tratando o coronavírus. Destes, 47 estavam na UTI, o que representa 90% de ocupação da área dedicada a pacientes com Covid-19 em SP.

O hospital tem observado aumento no número de pacientes com Covid-19 desde novembro. Em 7 de dezembro, a unidade chegou a acionar o plano de contingência do hospital por causa do pico de procura de pacientes com suspeita de coronavírus em 48 horas.

Hospital Santa Catarina

O Hospital Santa Catarina registrou, também na segunda-feira (11), 62 pacientes internados com Covid-19. O número representa 20% de sua ocupação, dos 310 leitos disponíveis na unidade.

Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo

O hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo registrou um total de 96 pacientes com coronavírus internados, sendo 76 pacientes com diagnóstico confirmado e 20 com suspeita da doença. Veja como está a situação dos pacientes com Covid-19 em SP na Beneficência Portuguesa:

Pacientes confirmados: 37 estão em leitos de UTIs e 39 em unidades de internação

Pacientes com suspeita: 7 estão em leitos de UTI e 13 em internação

Dos 938 leitos existentes na instituição, 198 deles são de UTI. Com a pandemia do novo coronavírus, o hospital disponibilizou cerca de 110 leitos para pacientes com Covid-19.

Hospital Nipo-brasileiro e a Covid-19 em SP

Até ontem (11), o hospital Nipo-brasileiro tinha registrado 37 pacientes internados. Destes, 12 são de casos suspeitos e 25 de casos confirmados por Covid-19 em SP.

A unidade tem 19 vagas de enfermaria e 18 de UTI. Foram quatro novas internações nas últimas 24 horas e cinco altas. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, o hospital registrou 1.963 internações por Covid-19.

Covid-19 em SP na rede pública

A rede pública também enfrenta o começo do ano pós festas com aglomeração, um tanto quanto lotadas. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, hospitais municipais como o Guarapiranga e o Parelheiros, ambos na Zona Sul da capital, já não têm mais vagas nas enfermarias. Nos demais, os índices superam os 80% de capacidade.

Veja a situação dos hospitais públicos com casos de Covid-19 em SP:

Sorocabana (Lapa): 90%

Carmen Prudente (Centro): 80%

Capela do Socorro (Zona Sul): 80%

Cruz Vermelha (Centro)

Bela Vista (Centro) 78%

Ignácio Proença de Gouvêa (Mooca) 77%

Além da alta de internações, o estado de São Paulo vem registrando média diária de mortes por Covid-19 acima de 200 há três dias seguidos. O valor é 86% maior do que o registrado há 14 dias, o que para especialistas indica tendência de alta da epidemia. Vale ressaltar que o valor não ficava acima dessa marca desde o dia 16 de setembro do ano passado.

