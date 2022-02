Desabamento em São Paulo: obra do metrô abre cratera em marginal

Na manhã desta terça-feira, 1 de janeiro, a Marginal Tietê precisou ser interditada sentido zona Leste, nas três pistas entre as pontes Piqueri e Freguesia do Ó, após um desabamento em São Paulo.

O acidente aconteceu em uma obra na Linha 6-Laranja do Metrô, que teria sido causado escavação realizado pela máquina conhecida como Tatuzão, máquina utilizada para escavar túneis, atingiu uma adutora ou tubulação de esgoto, abrindo uma cratera sob a Marginal.

As informações foram passadas pelo capitão André Elias, do Corpo de Bombeiros, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Como aconteceu o desabamento em São Paulo

Parte da obra da Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo desmoronou por volta das 9h desta terça-feira e um trecho da Marginal Tietê foi completamente interditado, já que também corre risco de desabamento. O asfalto cedeu ao lado de um poço feito pela máquina conhecida como tatuzão próximo à Ponte do Piqueri, no sentido da rodovia Ayrton Senna, na zona norte da capital paulista.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a máquina teria atingido uma adutora ou uma tubulação de esgoto, causando um enorme vazamento de água e o consequente desabamento de parte da obra e da pista da Marginal. A informação é de que todos os 50 funcionários que trabalhavam no local conseguiram escapar do acidente e, até o momento, não há registro de feridos.

Profissionais do Corpo de Bombeiros, da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp), da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e da Polícia Militar estão no local para atender a ocorrência e tomar as providências necessárias.

A Marginal Tietê é uma das vias expressas mais importantes da capital paulista. Segundo a CET, devido ao desabamento, um trecho da Marginal precisou ser completamente interditado. A via registrou um engarrafamento de mais de 7 quilômetros, que atingiu outras ruas e avenidas da região, na zona norte de SP. Parte do trecho da via expressa da Marginal já foi liberado.

Obras da Linha 6 começaram em 2015

A obra da Linha 6-Laranja, onde ocorreu o desabamento em São Paulo, teve início em 2015 e foi paralisada em 2016, sendo retomada somente em 2020. O projeto de construção, que é feito em parceria com o Estado de São Paulo e a empresa Acciona, prevê 15 estações e o transporte de cerca de 633 mil pessoas por dia. A Linha 6-Laranja deve ter integração com as linhas 1-Azul e 4-Amarela, do Metrô, e com a 7-Rubi e a 8-Diamante, da CPTM. Com investimento previsto de R$ 15 bilhões, a previsão é de que a obra seja concluída em 2025.

Em nota, a STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) informou que o acidente atingiu um Poço de Ventilação e que apura as causas e a extensão dos danos à obra e às vias locais.

Acompanhe as últimas notícias de SP no DCI.