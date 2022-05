Embraer abre mil vagas em 2022; veja como se inscrever

Na quinta-feira, dia 12 de maio, a Embraer anunciou a abertura de mil vagas de emprego no Brasil. As oportunidades disponíveis contemplam setores como operação, engenharia e administração. Saiba mais sobre Embraer abre mil vagas e como se inscrever.

Embraer abre mil vagas em São Paulo

A Embraer abre mil vagas de emprego no Brasil, em diferentes localidades. Os cargos são para atuar em cidades do estado de São Paulo: São José dos Campos, Gavião Peixoto, Campinas e a própria capital paulista. Além disso, para alguns cargos há a opção de exercer trabalho remoto ou no formato híbrido, ampliando as possibilidades de local de atuação dos candidatos.

Entre as áreas contempladas, estão o setor administrativo, auditoria, compliance, contratos, controladoria, corporativo, engenharia, financeiro, gestão de projetos, inovação, inteligência de mercado, logística, operações, programas, qualidade, RH/ADP, recursos humanos, serviços, suprimento e tecnologia.

Segundo a Embraer, o foco dessa abertura de mil vagas é a produção, crescimento da área de serviços e suporte ao cliente, desenvolvimento de produtos e geração de novos negócios. Além disso, com base nas estimativas apresentadas ao mercado, o volume de entrega para este ano deve aumentar entre 15% e 25% em comparação com o anterior.

Como se inscrever

As inscrições para se candidatar podem ser feitas pelo site da empresa na plataforma da Gupy: https://embraer.gupy.io/. Acessando a página, é possível visualizar todas as oportunidades, assim como seus respectivos locais de atuação.

Para conferir mais informações sobre cada vaga, basta clicar naquela que te interessa e ver a descrição, atribuições e requisitos necessários. Se quiser se inscrever, clique no botão “Candidatar-se para a vaga”, faça o login e, em seguida, preencha todas as informações solicitadas: dados pessoais, experiência (acadêmica e profissional) e informações adicionais.

O que é a Embraer

A Embraer é uma empresa aeroespacial brasileira criada em 1969, com apoio do governo nacional. Sua oficialização veio por meio do Decreto nº 770, assinado pelo presidente da época, Artur da Costa e Silva. As atividades se iniciaram em 2 de janeiro de 1970, em um endereço localizado na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. O primeiro modelo comercializado pela empresa foi o Bandeirante, avião voltado para o uso civil e militar, com capacidade para transportar de 15 a 21 passageiros.

Atualmente, ela está empenhada no desenvolvimento de um eVTOL, veículo elétrico de decolagem e pouso vertical, que é uma alternativa pensada para revolucionar a mobilidade urbana, ampliando o acesso ao transporte aéreo dentro das cidades. A Embraer é a terceira maior fabricante de aviões comerciais no mundo, e possui indústrias, escritórios e centros de distribuição de peças e serviços espalhados nas Américas, Ásia e Europa. Até o momento, a empresa conta com cerca de 18 mil funcionários.

