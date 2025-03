Expediente: Lotéricas abrem nesta Quarta-Feira de Cinzas

Nesta Quarta-Feira de Cinzas, 5 de março, as Lotéricas de todo o país devem voltar a funcionar. Por causa do carnaval, as casas escolheram não ter expediente. A data não é feriado no Brasil, mas ponto facultativo até às 14h

Lotérica abre que horas na Quarta-Feira de Cinzas

Com o retorno do expediente bancário nesta quarta-feira, as casas lotéricas devem funcionar a partir do meio-dia, então será possível fazer apostas nas loterias e também pagar contas e boletos. Os locais devem cumprir expediente até às 18h.

As apostas, exceto da federal, podem ser feitas até as 19h nas loterias de todo o país, no portal Loterias Online da CAIXA e no app Loterias CAIXA.

Veja qual o prêmio estimado para os sorteios cada loteria hoje:

Quina – tem o prêmio acumulado em R$ 19 milhões

Lotofácil – tem prêmio estimado em R$ 4 milhões

Lotomania – premiação de R$ 2,9 milhões

Dupla Sena – R$ 5.500.000,00

Super Sete – R$ 1.500.000,00

A Federal e a Mega-Sena só retornam no sábado.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe os resultados das loterias e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.