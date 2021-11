Festival do Torresmo São Paulo 2021: horários, datas e valores

A partir desta sexta-feira (12), a bairro da Mooca, na zona leste da capital paulista, recebe o Festival de Torresmo em São Paulo. O evento vai até a próxima segunda-feira (15), feriado da Proclamação da República, das 12h às 22h, no estacionamento do supermercado Extra (Rua Javari, 403 – Mooca). A entrada é gratuita.

Entre os pratos do Festival do Torresmo em São Paulo, há destaques para joelho de porco, leitão pururuca, costela, panceta, além do tradicional torresmo.

O evento gastronômico terá a participação do chef Adan Garcia, especialista no preparo de carnes de porco. Formado em gastronomia pela Universidade Anhembi Morumbi, ele é proprietário do grupo Leitão de Gravata e vai incorporar aos pratos do evento opções como: galinhada, baião de dois, feijão-tropeiro e arroz com suã de porco.

Com entrada gratuita, as pessoas que visitarem o Festival do Torresmo em São Paulo pagam apenas pelo que consumirem. Os pratos têm valores entre R$ 10 e R$ 50. Há, ainda, opções de sobremesa. Uma das principais apostas são os churros com doce de leite ou recheados com morango e creme de avelã. Também estarão presentes cervejarias, com diversos rótulos.

O Festival do Torresmo em São Paulo é uma opção de passeio para quem for ficar na capital paulista durante o feriado. A organização divulgou ainda que o evento terá estrutura para todas as idades, com área dedicada aos pequenos e espaço pet-friendly, para quem quiser levar animais de estimação.

Além disso, a equipe reforçou que serão respeitados os protocolos sanitários contra a covid-19, com uso de máscara, disponibilização de álcool em gel e indicação para o distanciamento social entre os participantes.

Festival do Torresmo São Paulo: veja as informações de serviço do evento

Veja abaixo o serviço do Festival do Torresmo SP.

Festival do Torresmo na Mooca

Data: 12 a 15 de novembro de 2021

Horário: 12h às 22h

Local: Estacionamento do Extra Mooca | Rua Javari, 403 – Mooca, zona leste de São Paulo

Cartões para pagamento no Festival do Torresmo São Paulo: O evento aceita todos os cartões de débito e crédito

Entrada gratuita, cobrança apenas do que for consumido (valores entre R$ 10 a R$ 50)



