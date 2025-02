Bloquinhos vão estar espalhados por toda cidade durante o Carnaval, e o entorno do Parque Ibirapuera recebe foliões.

Fim de semana tem 4 blocos de carnaval no Ibirapuera

O calendário do Carnaval de São Paulo já está a todo vapor. São inúmeros bloquinhos que tomam as ruas da cidade, em especial nos arredores do Ibirapuera. Nos dias 22 e 23 de fevereiro, quatro super blocos vão se apresentar na região, entre eles o Monobloco.

A capital terá centenas de blocos na Rua neste pré-Carnaval, e isso significa que o trânsito enfrentará desvios. Para chegar na região do Parque Ibirapuera, os foliões podem ir de ônibus ou metrô.

Nenhum bloquinho será dentro do parque, apenas no entorno. Por isso, alguns portões estarão fechados. Neste fim de semana, as entradas 1, 2, 3, 4, 8 e 9 estarão fechadas.

Quais os blocos de Carnaval no Ibirapuera?

Confira os principais bloquinhos no Ibira no pré-Carnaval, dias 22 e 23 de fevereiro.

22 de fevereiro, sábado

Forrozin com Mariana Aydar, no sábado, a partir das 11h, os foliões podem se reunir no Obelisco do Ibirapuera para o bloco da cantora Mariana Aydar.

Bicho Maluco Beleza com Alceu Valença é sinônimo de tradição e vai começar às 14h, também no Obelisco do Ibirapuera. Deve estar lotado.

23 de fevereiro, domingo

Sargento Pimenta é um dos mais icônicos blocos de carnaval da cidade de São Paulo, e seu desfile acontece no domingo a partir das 11h. A concentração é no Obelisco do Ibirapuera.

é um dos mais icônicos blocos de carnaval da cidade de São Paulo, e seu desfile acontece no domingo a partir das 11h. A concentração é no Obelisco do Ibirapuera. Monobloco: um dos grupos mais queridinhos do carnaval vai colocar seu bloco na rua no domingo. É um dos mais animados. O início está marcado para às 15h, no Obelisco.

