Funcionamento da Caixa em SP; saque do auxílio já está disponível?

Funcionamento da Caixa em SP – Algumas agências da Caixa em São Paulo tem registrado filas e aglomerações desde a última terça-feira (06). Isso porque, com a liberação dos pagamentos do auxílio emergencial, muitos beneficiários foram até as agências bancárias para tentar receber o benefício. No entanto, o pagamento é feito pelo Caixa Tem, com saque previsto para começar apenas em maio.

Além disso, alguns usuários do Caixa Tem tiveram os aplicativos bloqueados devido a mudança no número de telefone. Para resolver o problema, os clientes precisam ir até uma agência do banco para reativar o app.

Em entrevista a CNN Brasil, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, defendeu que as filas registradas nos bancos são por conta do desbloqueio do aplicativo. “O que está acontecendo hoje [06], já era esperado. Estamos pagando aquelas pessoas que nasceram em janeiro. Agora, muitas pessoas estão indo às agências para desbloquearem, eventualmente, o aplicativo do Caixa Tem”, disse.

Funcionamento da Caixa em SP para sacar o auxílio emergencial

Apesar do pagamento do auxílio emergencial ter começado na última terça-feira (06), o saque dos valores ainda não está disponível. O repasse dos valores aos beneficiários é feito pelo aplicativo Caixa Tem e podem ser movimentados por lá, sendo possível pagar boletos e contas via QR Code.

Os saques nas agências e lotéricas tem previsão para começar apenas em 4 de maio. Sendo assim, não há necessidade de comparecer a uma agência do banco por agora.

Devem comparecer a uma unidade da Caixa apenas os usuários que tiveram o aplicativo Caixa Tem bloqueado. Isso pois a liberação para uso só é feita presencialmente da agência.

A dica é que o beneficiário compareça a agência no período entre 8 horas e 13 horas somente após fazer contato com a central 111 para relatar sobre o bloqueio. É necessário utilizar máscara de proteção facial.

Calendário de pagamentos e saques do auxílio emergencial de abril

Mês de aniversário Depósito na conta digital Saques Janeiro 6 de abril 4 de maio Fevereiro 9 de abril 6 de maio Março 11 de abril 10 de maio Abril 13 de abril 12 de maio Maio 15 de abril 14 de maio Junho 18 de abril 18 de maio Julho 20 de abril 20 de maio Agosto 22 de abril 21 de maio Setembro 25 de abril 25 de maio Outubro 27 de abril 27 de maio Novembro 29 de abril 1 de junho Dezembro 30 de abril 4 de junho

