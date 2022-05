Greve de metrô em SP é cancelada após assembleia dos metroviários

As operações no metrô na Capital ocorrerão normalmente nesta quarta-feira, 25 de maio de 2022.

Em assembleia na noite de hoje, 24, os metroviários decidiram cancelar a greve de metrô SP, marcada para o dia 25 de maio, quarta-feira. Portanto, as operações Sendo assim, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata devem operar normalmente.

Vai ter Greve de metrô SP amanhã?

Não vai ter greve do metrô em SP 2022, após decisão da categoria em assembleia, que aceitou a proposta da empresa.

Em nota, o sindicato dos metroviários diz que a proposta do Metrô não resolve o problema da injustiça salarial, mas representa um avanço rumo à equiparação. “Serão dois Steps, que serão pagos em 31/8/22 (referente a 2020, “ciclo de mérito”) e 31/1/23 (referente a 2021), observando os critérios estabelecidos no plano de remuneração e carreira vigente”.

As principais reivindicações para a deliberação da greve do metrô SP são o reajuste e a isonomia salarial, pagamento das PRs e a contratação de mais trabalhadores em todas as áreas da empresa. De acordo com o sindicato, há muitos casos em que funcionários exercem a mesma função mas ganham salários diferentes. Diante disso, a categoria exige a equiparação salarial, em que a empresa responsável forneça o mesmo piso e o mesmo teto de pagamento para trabalhadores em cargos iguais.

A rede metroferroviária de São Paulo compreende cerca de 371 km de trilhos em 13 linhas.

Horário de funcionamento: As estações de metrô de São Paulo funcionam das 4h40 à meia-noite.

Valor: o custo da tarifa é de R$ 4,40 e é válido para uma viagem.

Linhas do metrô em São Paulo

Linha 1 – Azul

A mais antiga, a Linha 1–Azul, foi inaugurada em 1974, liga o bairro do Tucuruvi, na zona Norte, ao Jabaquara, na zona Sul.

Linha 2 – Verde

Esse trecho liga o bairro Vila Madalena, na Zona Oeste, com Vila Prudente, na Zona Leste. Essa linha percorre por toda a Avenida Paulista e outros pontos importantes da cidade.

Linha 3 – Vermelha

A Linha 3-Vermelha liga o bairro de Itaquera (estação Corinthians-Itaquera), na zona Leste, à Barra Funda (Palmeiras-Barra Funda).

Linha 4 – Amarela

A Linha 4-Amarela tem as estações liga os bairros da Luz, na região central, e Butantã, na zona Oeste. As estações sào: Vila Sonia.

Pinheiros, Faria Lima, Oscar Freire, Paulista, República e Luz.

Linha 5 – Lilás

A 5-Lilás conecta o bairro do Capão Redondo à Chácara Klabin, na zona Sul.

