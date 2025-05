Hard Rock Café em São Paulo já tem endereço

A sexta unidade nacional do Hard Rock Café está chegando

A cidade de São Paulo se prepara para receber uma novo point: o Hard Rock Café, rede de restaurantes de renome mundial que une a culinária americana ao espírito do rock. O endereço escolhido é a Avenida Cidade Jardim, número 56, no badalado bairro do Itaim Bibi, próximo ao Solar Fábio Prado.

Quando vai abrir o Hard Rock Café em São Paulo?

Embora a data exata de inauguração ainda não tenha sido anunciada, a expectativa é palpável. O café paulistano deve comportar 300 pessoas e pretende oferecer aos clientes a experiência única da marca: paredes decoradas com itens de lendas da música, apresentações ao vivo e um cardápio com pratos clássicos americanos. Além disso, a unidade deve contar com uma loja para a vende de objetos da marcas.

O cardápio da rede conta com drinks, entre clássicos e receitas assinadas, e alguns são em copos colecionáveis. O menu também oferece hambúrgueres – vegetarianos também, carnes e petiscos.

No Brasil, a marca já possui unidades nas cidades de Curitiba, Fortaleza, Gramado, Porto Alegre, Ribeirão Preto e Florianópolis.

Antes de se tornar uma rede global e uma marca reconhecida internacionalmente, o Hard Rock Cafe era um único restaurante em Londres.

Criado por dois empresários americanos, Peter Morton e Isaac Tigrett, o restaurante foi inaugurado em 1971. O Hard Rock simbolizava a cultura americana pós-Segunda Guerra Mundial. O cardápio era repleto de hambúrgueres, batatas fritas e milk-shakes, com cores vibrantes em vermelho e branco.

O logotipo era uma homenagem ao ornamento do capô da Chevrolet, em alusão a personificação de um tipo de América otimista e brilhante, que existia mais em programas de cultura pop como “Happy Days” do que na vida real.

Mas funcionou. Meio século depois, a marca Hard Rock Cafe se tornou maior do que apenas restaurantes e hotéis.