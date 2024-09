Horário do debate da Folha/UOL e como assistir hoje; dois candidatos não vão

Nessa segunda-feira, 30 de setembro, acontece o penúltimo debate do primeiro turno para a Prefeitura de São Paulo. Dessa vez, o evento é realizado pela Folha e UOL, com início previsto para às 10h (horário de Brasília), e somente 4 candidatos participam.

Como assistir o debate da Folha/UOL

O debate da Folha e UOL começa às 10h dessa segunda-feira e o público poderá acompanhar de todo o Brasil através dos sites do UOL e da Folha de São Paulo, além das redes sociais dos jornais. Toda a transmissão será aberta e gratuita.

A jornalista Fabíola Cidral será a mediadora, enquanto asjornalistas Raquel Landim e Thais Bilenky, do UOL, e Júlia Barbon e Ana Luiza Albuquerque, da Folha, serão as entrevistadoras. Ao todo, o programa vai contar com quatro blocos e cada candidato terá 20 minutos no total para falar, sem contar as considerações finais.

O organização do debate de hoje segue a mesma linha dos outros encontros, mas a principal diferença está no número de convidados: somente Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB) vão participar. Datena e Marina Helena não foram chamados.

A organização decidiu convidar dos quatro melhores colocados na última pesquisa Datafolha, divulgada dia 19 de setembro. Nela, o candidato Nunes está com 27% das intenções de voto, enquanto Boulos aparece praticamente empatado com 26%. Marçal segue em terceiro com 19%, e Tabata com 8%.

Na quinta-feira, 3 de setembro, o debate será na Globo.

Quando são as eleições 2024?

A eleição para prefeito nas cidades brasileiras ocorre em 6 outubro de 2024, assim como a escolha dos vereadores de cada município.

O primeiro turno será no dia 6 e o segundo no dia 27, ambos das 8h às 17h, no horário de Brasília.

As eleições municipais, nas quais o eleitor vota para definir prefeito, vice-prefeito e vereadores de sua cidade, ocorrem de quatro em quatros. Este é o mesmo período que duram os mandatos dos candidatos eleitos na esfera municipal.