Ibirapuera recebe o festival Tim Music no fim de semana: veja atrações de 2025

Evento terá shows de Mano Brown com Rashid, Ludmilla com Martinho da Vila e Ferrugem com Criolo

Após mais de uma década, o festival Tim Music está de volta à São Paulo, com shows marcados para os dias 12 e 13 de abril, próximo fim de semana. Outra boa notícia é que o público pode assistir às atrações gratuitamente.

Quem vai cantar festival Tim Music de São Paulo?

Em 2025, os shows acontecerão no Parque Ibirapuera, na parte externa do Auditório Ibirapuera, nos dias 12 e 13, sábado e domingo, respectivamente. E, como não poderia ser diferente, o line-up aposta na escalação de artistas consagrados e novos nomes da música brasileira, com destaque para a diversidade de ritmos nacionais.

No sábado (12), às 18h, Mano Brown convida Rashid para uma performance conjunta. Mais tarde, às 20h, Ludmilla sobe ao palco ao lado de Martinho da Vila. No domingo (13), às 18h, é a vez de Ferrugem e Criolo se apresentarem juntos. Encerrando o evento, às 20h, Ivete Sangalo e Iza realizam um show especial, cantando juntas durante a maior parte da apresentação.

O Que é o TIM Music?

O TIM Music é um festival gratuito que busca proporcionar experiências musicais únicas ao público, promovendo encontros entre artistas consagrados de diferentes gêneros. Realizado na área externa do Auditório Ibirapuera, o evento conta com bares, pontos de hidratação e áreas de alimentação para maior conforto dos espectadores. A direção artística é de Zé Ricardo, com produção da Leve Criações. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente pelo site da Ingresse, com limite de dois bilhetes por CPF.

